〈群創法說〉零組件吃緊、缺水影響 面板供給將一路缺到年底

面板大廠群創 (3481-TW) 睽違近三年今 (3) 日召開實體法說會，展望今年，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好，面板景氣轉佳，但受限短期零組件緊缺，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，加上台灣有缺水問題，將使面板供需供不應求狀態延續至年底，今年上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀。

楊柱祥分析，今年全年面板仍將供不應求，主因是現有面板名目產能雖然大於需求，但關鍵零組件吃緊讓供給無法滿足需求，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，讓面板前段投資沒有辦法在後端有效投射，另外台灣近期水情吃緊，也衝擊面板營運。

需求方面，楊柱祥表示，疫情改變人類生活型態改變，推升 ICT 產品需求，在遠距工作需求帶動下，看好小尺寸面板剛性需求將延續至今年，雖然全球 5G、電動車、車用晶片需求短期都讓面板 IC 供給有不確定因素，但群創將持續提供多元產品組合滿足客戶需求，對今年上半年營運樂觀、下半年也審慎樂觀。

楊柱祥進一步指出，教育市場同樣維持強勁，去年全球僅有 3 成需求被滿足，預期剩餘 7 成教育需求將遞延至今年發酵，包括日本、印度市場，群創都相當看好且積極布局，去年下半年經過供應鏈、設備產能調整後，群創筆電面板供給量增加 50%，供貨已做到世界第二。

群創需求、面板價格上揚帶動下，去年第 4 季三率三升，連兩季獲利，單季稅後純益達 101.43 億元，每股純益 1.04 元，創下近 14 季單季新高，去年全年也轉虧為盈，純益達 16.36 億元、每股純益 0.17 元。

群創睽違三年再度自辦法說會，洪進揚表示，未來將每半年召開一次，一年舉辦兩次法說會，建立與投資人、股東、媒體等有效溝通管道，並說明營運、未來技術發展。