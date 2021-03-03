〈科學園區營運成果〉去年營業額首度突破3兆元 出口額、就業人數同創新高

科技部今 (3) 日公布去年三大科學園區營運成果，受惠 5G、AI、遠距商機等，帶動半導體產品需求強勁，去年科學園區營業額首度突破 3 兆元大關，達 3.02 兆元、年增 15.03%，出口額達 2.4 兆元、年增 16.19 %，就業人數也增加到 28.82 萬人，營業額、出口額、就業人數同步創下歷史新高紀錄。

科技部表示，去年三大園區同步成長，其中，中科受惠遠距商機、5G、高效能運算晶片需求暢旺，加上晶圓 7 奈米製程出貨暢旺，年增幅居冠達 17.4%，營業達 9359.79 億元，竹科、南科也在半導體需求強勁下，營業額分別達 1.24 兆元、8477.31 億元，年增 13.95%、14.06%。

從六大產業分析，科技部指出，全球邁入 5G 世代，推升網路設備市場、相關設備採購成長，電腦及周邊產業成長 51.06%，積體電路產業也在 5G、AIoT 及遠距商機帶動下，成長 19.51%，其他包含通訊產業、生物技術產業也分別成長 5.67%、16.7%。

另一方面，光電產業、精密機械產業則仍受疫情影響，分別衰退 1.1%、12.85%，但減幅均較去年上半年收斂。

展望今年，科技部表示，雖然美中貿易戰、疫情未歇，但隨著疫苗施打率提升，可望帶動全球經濟恢復成長，加上 5G 應用、AIoT、車用電子及新興應用與遠距商機陸續擴散，有利科學園區出口動能，估今年園區營業額仍可望優於去年。

科技部也統計去年科學園區進出口額，受惠半導體高階製程帶動，去年三大園區整體進口額達 8916.39 億元、年增 20.11%，出口額則達 2.4 兆元、年增 16.19%。