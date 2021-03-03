NCC通過5G補助要點 比例依據兩大方向

NCC(國家通訊傳播委員會) 今 (3) 日通過補助 5G 網路建設作業要點，預計兩年內補助金 155 億元，補助基礎以電信業者提出的 5G 事業計畫構想書，超過原定基地台數量給予補助，補助比例則依據建設數量與頻率數量。

行政院通過前瞻基礎建設計畫第三期預算，5 年共 266 億元，盼加速 5G 基礎建設，立法院也已通過今、明兩年共 155 億元經費。NCC 今日通過「補助 5G 網路建設作業要點」，其中，補助垂直場域佔 3%，97% 則依據「頻寬數量機制」與「建設競賽機制」。

NCC 表示，電信商最快下周可開始遞件申請，首波申請截止日期至 5 月，若首波申請完後預算仍有剩餘，預計 9 月開放第二波申請。

NCC 強調，補助共有四大原則。第一、電信商基地台數量，需超過 5G 事業計畫書中的計畫；第二、基地台建設門檻數愈多、補助比例愈高；第三、基地台訊號涵蓋與空間選擇，應以公共建設與國家利益思維為優先考量，同時保留部分經費供 5G 垂直場域申請；第四、每個基地台補助上限 49.99%。

NCC 表示，原規劃 5 年內網路人口涵蓋率 50%，在基地台加速建設下，涵蓋率 2 年半內可提升至 85%；為配合 ICT 資通訊科技產業升級，鼓勵業者使用國產設備，目標 2023 年基地台國產化可達 40%。