〈閎康新實驗室開幕〉德國工研院找上門 疫情過後將增設海外據點

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 董事長謝詠芬今 (3) 日指出，由於全球對半導體需求增加，有德國工研院之稱的機構也寫信邀請閎康一同研究開發，預計疫情過後，將積極建設海外實驗室據點，深圳將是下一個。

謝詠芬表示，由於歐盟近期積極投入半導體自主化，繼英、法邀請閎康至當地設點後，也接獲德國機構邀請，雙方將合作研究開發計畫，也強調往國外發展的想法沒有停止。

謝詠芬補充，疫情爆發前，曾前往美國評估設點可能性，若依目前產業密集度判斷，聖荷西 (San Jose) 的確是高科技產業的聚集地，也認為只有產業聚落效應的密集的地區，才可支撐一間實驗室的運營。

此外，謝詠芬認為，實驗室就像是一間診所，若只有空間沒有人才，診所也難以營運，因此每年投入大量心血留住人才，如今年 1 月因為去年獲利創高，為與員工共同分享獲利成長，破天荒啟動第二次調薪 5%，高層幹部又有三年簽約金，期望保有產業競爭力。

閎康今日增設的台元科技園區第二實驗室，為全球第 11 間實驗室，佔地約 150 坪，目前機台數量僅進駐一半，最快月底所有設備進駐完畢，並預計 4 月在南科新設第 12 間實驗室，就近服務晶圓代工大客戶。