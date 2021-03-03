豆府去年獲利年增77%寫新高 EPS 10.29元 擬配息9元

連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (3) 日董事會通過去年財報，全年稅後純益 2.31 億元，年增 77.43%，創獲利新高紀錄，每股純益(EPS)10.29 元，則是睽違兩年後再度賺超過 1 個股本；同時，豆府擬將配發每股現金股利 9 元，創新高紀錄，配息率 87.46%，以今日收盤價 178 元計算，現金殖利率 5.06%。

豆府去年合併營收 18.06 億元，年增 29.43%，營業毛利 9.83 億元，年增 31.57%，毛利率 54.43%，年增 0.87 個百分點，營業利益 2.49 億元，年增 52.22%，營業利益率 13.8%，年增 2.07 個百分點。

而豆府去年第四季合併營收 5.12 億元，年增 37.63%，營業毛利 2.8 億元，年增 42.86%，毛利率 54.69%，年增 2.12 個百分點，營業利益 0.7 億元，年增 89.1%，營業利益率 13.67%，年增 3.1 個百分點，單季稅後純益 0.57 億元，每股純益 2.53 元。

豆府表示，去年在疫情獲得有效控制後，受惠於國人無法出國消費和解禁後的報復性消費，既有各門店營運成績亮麗，同時，全年共開出 15 家新店點，也持續挹注新成長動能。

截至去年底豆府全台共有 57 家店，1-2 月並未開出新據點，豆府預計 3 月開始拓點，展望今年，將以穩健步調持續展店，成長動能無虞，尚但未有確切的展店數字，不過至少可維持去年新增 15 家店的水準。