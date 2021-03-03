神基訂單能見度佳全年樂觀 營收、獲利年增雙位數

強固型電腦神基 (3005-TW) 董事長黃明漢今 (3) 日表示，目前強固型電腦、車用訂單能見度佳，加上複合材料持續受惠宅經濟需求，全年展望樂觀，法人估，神基全年營收可望年增 1 成左右，睽違 16 年再登 300 億元，獲利也同步看增。

黃明漢表示，強固型電腦去年動能主要來自軍警應用，而今年受惠 5G 跟 Wi-Fi 6 帶動、英特爾推出新處理器等，將帶動一波換機潮，預估動能將來自商業應用，包含車廠、工廠等領域。

此外，神基汽車機構件出貨也持續回溫，去年第四季稼動率回升至 9 成左右，第一季可望持續滿載，且今年先進輔助駕駛系統 (ADAS) 相關產品營收可望超越安全帶轉軸的營收，單價較高也貢獻車用營收獲利增長。

複合材料方面，黃明漢認為，宅經濟趨勢延續下，除了電腦、筆電需求依舊強勁，網通、遊戲機等非電腦應用也相當不錯，整體來看也會優於去年。

在疫情紓緩下，神基也重啟越南擴產，新廠預計第四季完工投產，黃明漢表示，該廠將是現有最大生產基地，可支應新舊客戶複合材料、汽車機構件訂單成長，預估今年資本支出約 16-18 億元，後續不排除在越南購地持續擴產。

法人估，神基強固型電腦業務今年估增 8-12%、複合材料年增 6-10%、汽車機構件成長 12-18%，總營收估成長 6-12%，毛利率則估持平；若以產品營收占比來看，神基去年強固型電腦占 46%、複合材料及車用機構間共 47%，轉投資豐達科 (3004-TW) 約 7%。