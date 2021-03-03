益張去EPS 5.63元創掛牌以來新高 擬配發4元現金股利

商用置物設備大廠益張實業 (8342-TW) 今 (3) 日董事會通過去年財報，稅後純益 1.89 億元，創掛牌以來新高，年增 84.71%，每股純益 5.63 元，董事會決議，每股擬配發 4 元現金股利，股東會預計 5 月 20 日召開，以今天收盤價 56.4 元計算，現金殖利率為 7.09%。

益張受惠新產品上市效應加持，去年 12 月營收以 1.67 億元創上櫃掛牌以來新高，推升第四季營收達 4.11 億元，也創 15 季新高，加上出售嘉義工業地產的處分利益挹注 7000 萬元，單季稅後純益 9489 萬元，勝過前三季總和，單季每股純益達 2.83 元。

益張 2020 年營收 15.66 億元，毛利率 19.69%，年減 0.07 個百分點，稅後純益 1.89 億元，創掛牌以來新高，年增 84.71%，每股純益達 5.63 元，去年盈餘每股擬配發 4 元現金股利，其中 1 元為資本公積發放。

益張實業去年應用在醫療照護、倉儲物流領域等高附加價值產品，銷售金額約 2.3 億元，較 2019 年成長約 18%，在美國市場也成功進入全球大型電商業者倉儲物流系統，後續也將持續深耕倉儲物流應用的各項置物及物流台車產品開發。

益張陸續取得日本、美國及歐盟等大型客戶合作開發機會，客戶大型合作案有機會在 2021 年陸續出貨，益張為滿足客戶出貨需求，持續擴張自動化設備建置、機器手臂自動焊接加工線，及醫療照護領域使用產品產能，並規劃自動倉儲，及產線物流整合系統，希望縮短客戶等待交貨期，進一步提升營運效益。在鋼鐵原物料方面，益張也備料到今年第二季。

益張主管指出，目前的益張訂單能見度已到達 5 月。