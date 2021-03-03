魏德曼：債券殖利率飆 ECB或調整刺激措施

週三 (3 日) 德國央行行長表示，近期歐洲央行 (ECB) 官員對債券殖利率的上升感到謹慎，歐洲央行可能調整新冠疫情相關的刺激計畫。

歐洲央行因應新冠危機推出「疫情緊急購債計劃」(PEPP)，總規模已擴大至 1.85 兆歐元，淨購買期限至少到 2022 年 3 月。

然而，債市近期走勢可能會打擊這些成果， 鑒於人們對歐洲各國政府借貸成本可能上升，從而危及經濟復甦的力道。

歐洲央行管理委員會委員暨希臘央行行長 Yannis Stournaras 上月底公開呼籲歐洲央行加速 PEPP 購債速度，以確保在新冠期間提供有利的融資條件。

談到債券殖利率的上升，德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 稱，PEPP 具有靈活性，歐洲央行 (ECB) 可以利用這種靈活性來應對這種情況。

數據顯示，歐洲央行購債量在近幾週有所下滑。儘管歐洲央行已經解釋了大額贖回額下降的原因，但分析師對淨購買量下滑主因提出了質疑。

魏德曼對於再次增加購債量以應對更高的借貸成本抱持開放態度，魏德曼提到：「當然，這是歐洲央行在實施 PEPP 時所採用的靈活性中的一個要素，但是，第一步再次是分析根本原因，並查看我們對最終目標價格穩定有什麼影響。」

歐洲央行的下一次會議定於 3 月 11 日舉行。