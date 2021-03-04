【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 週三 (3 日) 美債殖率率再度攀升，科技股因估值過高擔憂而暴跌，費半指數跌逾 3%，跌破 3000 大關，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.39~-3.11%。蘋果 - 2.45%、特斯拉 - 4.84%、美光 - 2.17%、台積電 ADR-2.47%、聯電 ADR-3.72%、日月光 ADR+0.80%。

2. 雖美股週二下跌，但週三盤前美股期貨上漲，台指期也漲，週三台股以上漲 45.44 點的 15992.32 點開出，拉高到 16039.16 點後，在 IC 設計、半導體等類股走跌下指數震盪走低翻黑，一度跌破 20 日線，所幸 20 日線之下低接買盤進場，守住 20 日線並展開反彈，隨後傳出首批 AZ 疫苗運抵台灣，激勵指數走高，終場加權指數以上漲 264.85 點的 16,211.73 點作收，漲幅 1.66%，成交量 3,045.51 億元。三大法人合計買超 205.07 億元：外資買超 141.07 億元、投信買超 3.7 億元、自營商買超 60.3 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，反彈仍需持續量增才有利指數上漲挑戰前高。

（2）、均線：突破 5 日線，短線轉強，將挑戰 10 日線，持續回補 2/26 在 16190~16322 點的空方缺口。

（3）、技術指標：日 KD 在 2/26 出現死亡交叉，週三 K、D 開口縮小，留意黃金交叉何時出現。

4. 櫃買指數: 開高震盪，收在 194.1 點，漲 0.70%，將挑戰 5 日線與 10 日線壓力。

5. 觀盤重點：週三台股回測 20 日線有撐，反彈突破 5 日線轉強，將挑戰 10 日線，並回補 2/26 在 16190~16322 點的缺口，留意是否補量上攻。

6. 半導體先進製程持續向 5 奈米及 3 奈米推進，檢測設備交期長達二年，導致半導體檢測分析產能供不應求，檢測分析業者閎康（3587）訂單能見度已達今年中，將調漲材料分析中的表面分析急單報價，漲幅介於 20～50％。

7. 蘋果今年新 iPhone 將擴大採用京東方、樂金顯示器（LGD）等非三星製造的 OLED 面板，京東方與 LGD 相關驅動 IC 用量大增。頎邦（6147）手握京東方與 LGD 驅動 IC 封測大單，隨著蘋果擴大採用非三星 OLED 面板，加上產品漲價效益，頎邦今年產品「價量俱揚」，動能強勁。

8. 航空產業基於三利多已揮別慘澹，包括航空貨運價維持在高檔、客運隨著疫苗施打逐步復甦及去年 34 家航空公司倒閉，產業結構調整等有利於航空提升獲利。法人看好國內航空雙雄華航（2610）及長榮航（2618）今年營運的成長動能。

9. 面板大廠群創 (3481) 睽違近三年昨 (3) 日召開法說會，展望今年，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好，面板景氣轉佳，但受限短期零組件緊缺，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，加上台灣有缺水問題，將使面板供需供不應求狀態延續至年底。

