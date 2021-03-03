外資青睞鋼鐵、金融股 連三賣聯電近15萬張

台股今 (3) 日開低震盪走高，終場大漲 264.85 點，量縮收在今日最高點 16211.73 點。外資今日買超集中在鋼鐵、金融股，晶圓雙雄再遭外資提款，均呈現連三賣，共賣超台積電、聯電分別近 7 萬張、14.8 萬張。

外資今日回補台股 141.07 億元，投信買超 3.69 億元，自營商也中止連 7 賣、回補 60.3 億元，三大法人共買超 205.07 億元。

期貨方面，外資增持空單 206 口，空單未平倉口數增至 24961 口；投信回補空單 676 口，空單未平倉口數降至 7128 口；自營商增持空單 690 口，多單未平倉口數降至 19213 口。

外資今日買超集中傳產股與金融股，除大買電子股友達 2.4 萬張、鴻海 1.4 萬張外；買超航運雙雄華航、長榮航，分別買超 1.7 萬張、7173 張；鋼鐵族群的中鋼、中鴻、大成鋼、東和鋼鐵，及金融股臺企銀、永豐金、開發金、元大金、華南金、台新金，均獲外資大買超過 5600 張。

外資賣超方面，晶圓雙雄再遭外資提款，均呈現連三賣，近 3 日分別賣超台積電、聯電共近 7 萬張、14.8 萬張；賣超記憶體族群的華邦電、旺宏分別 1.4 萬張、6165 張；PCB 族群的欣興 9362 張、金像電 5936 張。

法人指出，與月均量相較之下，台股今日成交量能明顯不足，估短線台股仍將在月線附近震盪。