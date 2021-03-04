疫苗施打加速 消費基金蓄勢衝

隨著美國疫苗施打人數快速增加，對通貨膨脹率與經濟成長率的樂觀預期，推升美國 10 年公債殖利率。受到美國長期公債殖利率升高的間接傷害，科技類股從 1 月底以來，表現落後整體美國股市。相較於去年大贏家的科技類股，飯店、旅遊等去年大輸家，反而逆勢大漲。「鉅亨買基金」認為美國有望於年中前達成群體免疫，報復性消費潮將進一步推升消費基金表現。

1. 科學戰勝疫情，美國感染人數降低

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國疫苗施打數字從去年底的 259 萬劑，快速升高至目前的 7,917 萬劑。按照目前疫苗施打增加的速度，美國 5 月底將施打完 3 億劑、6 月底為 4 億劑，而按照英國公共衛生署的研究，儘管保護效力低於兩劑，施打一劑疫苗仍能顯著降低感染風險。美國除了疫苗施打速度加快外，兩項關鍵數字也都大幅下降，每日新增感染人數由年初高點的 28 萬人降至 7 萬人；每日新增死亡人數則從 3,500 人降至 2,000 人，打敗疫情指日可待。

2. 美國家庭儲蓄大增，報復性消費潮可期待

此次疫情雖然對經濟帶來重大傷害，但在美國政府大規模紓困幫助下，美國家庭儲蓄反而逆勢增長。第一次紓困通過後，美國家庭儲蓄從 2.1 兆美元增加至 6.4 兆美元，而去年底通過的第二次紓困案，也讓美國家庭儲蓄再次由 2.3 兆美元升高至 3.9 兆美元。快速升高的家庭儲蓄也於之後月份，成功轉化成消費。儘管美國經濟目前仍受到疫情影響，但目前消費者支出已經回到 2019 年底水準，等第三次紓困通過，加上生活恢復正常的消費潮，美國消費增速將進一步提高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 生活恢復正常中，旅遊、飯店類股盈餘成長幅度驚人

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 非必需消費類股指數，資料日期: 2021/3/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

生活恢復正常帶來的消費，並不會同時平均分散在所有消費類別，先前受傷越深的反彈速度也將越快。以相關度較高的非必需消費類股來看，裡面不同子產業受惠程度有天壤之別。網路訂房網站公司組成的網路媒體及服務類股，預估未來一年每股盈餘年增率高達 311.8%，而大部分為飯店組成的博弈、住宿及餐廳類股則預估成長 109.5%。更多聚焦於此類公司或子產業的消費基金，才能創造更好的績效。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

消費潮來襲，抱緊消費與美國小型基金

第三輪紓困案與疫苗施打，將讓美國消費大幅增長，聚焦於經濟復甦的消費基金漲勢才剛開始，而除了消費基金外，與美國國內經濟關聯度較高的小型基金，同樣也可望有好表現，千萬別過早停利出場。

鉅亨精選基金

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

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