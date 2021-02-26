超級週期來臨 能源基金大利多

油價於 2008 年中創下每桶 146 美元的新高紀錄後（布蘭特油價），隨即進入 12 年的熊市，油價最低來到每桶 19 美元。如今全球多國相繼推出大規模財政刺激政策，未來數年經濟成長率都可望高於過往水準，油價也順勢回升至每桶 66 美元。「鉅亨買基金」認為未來全球原油需求增加速度將快於供給成長速度，油價正進入新一輪上漲週期，與油價高度相關的能源類股與俄羅斯股市也可望受惠。

1. 刺激政策不斷，全球能源需求可望回升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/2/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國去年 12 月通過 9,000 億美元紓困案後，民主黨又希望在 3 月前通過 1.9 兆美元的新一輪紓困，之後還有規模可能在 1.5 兆至 2 兆美元的基礎建設投資法案。接連不斷的財政刺激政策，也讓美國今年經濟成長率持續上修，各家投資機構對美國今年經濟成長率預估從年初的 2% 至 4%，一路升高至目前的 6% 至 7%。

若基礎建設法案真能順利過關，不只今年，未來數年的經濟成長率也可望高於目前預估。而從過往美國名目經濟成長率與原油消耗來看，若名目經濟成長率能來到 7.5%（6% 的實質經濟成長率，加上 1.5% 的通貨膨脹率），美國每日能源消耗也將從目前的每日 1,854 萬桶，升高至 2,100 萬桶。而除了美國外，歐洲與日本也會推出自身的財政刺激政策，全球每日原油需求預估將較目前高出 600 萬桶。

2. 石油公司保守，增產沒這麼快

相較於快速回升的能源需求，供給增長速度就沒這麼快。以前兩次美國經濟衰退為例，衰退結束後一年美國需求分別回升 160 萬桶與 370 萬桶，但供給卻只增加 110 萬桶與 320 萬桶。兩者間差異來自於能源公司受到先前股價大跌的傷害，態度都會轉趨保守，股價大跌同時造成資本支出大量下滑，也限制之後增產恢復的速度。去年第四季主要能源公司資本支出只有 112 億美元（艾克森美孚、雪佛龍、殼牌與 BP），只有 2013 年高峰 413 億美元的近四分之一。就算油價大幅回升，大部分能源公司仍表明將優先提高股利發放，與增加在乾淨能源相關投資，增加產量並非當務之急。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採艾克森美孚、雪佛龍、殼牌與 BP，資料日期: 2021/2/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 油價開啟新一輪上漲週期，能源類股與俄股將受惠

油價除了短期受到供給恢復速度慢於需求增長速度推升外，長期則有趨勢反轉的利多。從下圖可看出，美股 / 油價比值分別經歷 1990 年至 1998 年的上漲期、1998 年至 2008 年的下降期、2011 年至 2020 年的第二輪上漲期。過往上漲與下跌週期介於 8 至 10 年，而去年 4 月美股 / 油價比值才剛觸及 115 的高點，新一輪下跌期才剛開始。而若從美股 / 能源類股比值來看，未來下降幅度更高，意味相較於整體美國股市，能源類股會有更好表現。假設美股 / 能源類股比值從目前的 10.8 倍回到歷史平均的 4.5 倍、標普 500 指數升高至 4,500 點，能源類股將有 180% 的上漲空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、標普 500 能源類股指數與布蘭特油價，資料日期: 2021/2/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好油價，能源與俄羅斯基金適合當進攻部位

我們於去年 4 月的文章介紹了能源基金差異與如何挑選（想抄底能源基金，怎麼挑？），而該文章發表以來能源類股與其中上游比重最高基金分別上漲 45.3% 與 82.7%。如今我們對原油價格看法依然樂觀，但漲幅可能從上游領漲轉變成中下游跟漲，能源類股基金與同樣高度相關的俄羅斯股票型基金都是在核心配置外，增加報酬率的好選擇。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

>> 貝萊德世界能源基金 A2

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