法人：資金避風港在台灣 台股跌300點免驚 可趁逢回找買點

2 月份中旬以來，全球股市受美國公債殖利率飆升衝擊，全球各主要股市皆自高點回落，台股也難逃殺機，今 (4) 日重創約 300 點，陷入 15900 點保衛戰，法人表示，資金避風港就在台灣，5G 指數與台積電資本支出成長具高連動，指數修正後，產業基本面並沒有改變，反而可趁逢回找買點。

全球各市場從 2 月中今年高點以來，至近日美國道瓊指數拉回逾 2%、陸股上綜指數也出現回檔逾 5%，其中，代表國際半導體走勢的費城半導體指數則波動較大，跌幅超過 6%，連帶台股也出現回檔，今天重挫失守 16000 大關，最低一度摜壓到 15891 點，創下金牛年以來最低點。

但國泰投信指出，根據研調機構 TrendForce 日前預估，今年全球 5G 智慧型手機產量約 5 億支，5G 手機滲透率可由 2020 年的 19% 上升至 37%，呈現倍數增長；而由中國大陸市場觀察，去年 12 月 5G 手機即已佔同期手機出貨量的 68.4%，由此可見 5G 普及進程仍可樂觀預期。

相關訊息再度帶動外資調升聯發科 (2454-TW) 目標價，主因聯發科 5G 晶片包括天璣 1000、800、700 等，完整覆蓋高階到入門價位市場，在整體大陸 5G 手機晶片的市佔率中已躍居第一名。在基站方面，從今年下半年起，全球將架設更多毫米波基站，第三代半導體如碳化矽及氮化鎵等射頻元件將受惠，台積電 (2330-TW)、穩懋 (3105-TW) 等相關業者表現亦受期待。

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，智慧型手機目前是半導體發展最大需求驅動力之一，在 5G 手機滲透率符合預期下，可望帶動今年全球半導體廠營收成長 10% 以上。此外，今年 1 月北美半導體設備出貨金額超越 30 億美元，再寫歷史新高，顯示這波疫情下加速的數位化浪潮，推動的半導體成長強勁而持久，近期的科技股修正主要是漲多後，健康的獲利了結賣壓，產業基本面並沒有改變。

建議操作上，投資人可觀察 5G 指數的歷史表現，進而研擬策略。根據台灣指數公司及 Bloomberg 統計，台灣指數公司所編製的「臺灣 5G + 通訊指數」，其歷年報酬率與同年度「台積電資本支出成長率」，呈現高度正相關。而台積電今年已宣布資本支出約達 250-280 億美元，年成長率約 60~65%，在兩者表現關連度高的情況下，預期臺灣 5G + 通訊指數今年仍將大有表現空間!

蘇鼎宇進一步指出，觀察總體經濟上，美國公債殖利率漲勢暫歇，短期市場恐慌情緒已降溫，而 3 月起美國部分地區將逐漸放寬防疫禁令，加上拜登 1.9 兆刺激案已由眾議院送交參議院，並可望於 3 月中旬前通過，未來也將再推出 2 兆基建計畫，均有利股市止穩回升。

蘇鼎宇表示，且聯準會主席本週五將公開談話，預期持續重申貨幣政策長期寬鬆，因此不論大盤或產業類股，多頭趨勢尚未改變，皆仍可保持正面看待。而投資眼光放長下，現階段遇適度修正後，反而是逢低進行佈局投資標的的新機會。