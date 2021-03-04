〈訊聯董座開講〉異體細胞治療開放 四大項目推進二期試驗

衛福部修正特管辦法進一步開放異體細胞治療，訊聯 (1784-TW) 董事長蔡政憲表示，將積極把四項治療項目推進至臨床二期，包括急性呼吸窘迫症 (ARDS)、肺部纖維化，腦性麻痺及傷口癒合，隨著法規鬆綁，試驗速度有望以過去 10 倍的速度加快。

蔡政憲指出，細胞治療上路後，僅限自體免疫細胞療法，對於既有療法效果不彰的癌症病患來說，是多爭取一次生機，不過在異體細胞治療尚未開放前，需要使用異體治療的項目需與醫學中心合作申請恩慈療法。恩慈療法主要是提供急救使用，不能視為常規治療項目。

訊聯共有四大項細胞治療已進入臨床試驗，包括急性呼吸窘迫症 (ARDS)、肺部纖維化，腦性麻痺及傷口癒合，其中，急性呼吸窘迫症也是近期新冠肺炎死因之一，訊聯已生產約 130 萬劑，但礙於法規目前僅能輸出至海外，無法在內銷。

傷口癒合方面，訊聯與三軍總醫院共同執行「慢性傷口細胞治療」，已有兩名病患利用自體脂肪幹細胞順利將傷口逐步癒合；肺部纖維化部分，蔡政憲則指出，由於該疾病尚未出現相關治療方法，因此研發進度較緩。

蔡政憲認為，雖然目前接受細胞治療的人口，多為高齡者，不過隨著癌症病患人口逐漸年輕化，加上現今治療方式為使用自體細胞，預期在異體治療開放後，可使用他人細胞，治療方式能再開發出外用、擦拭的細胞治療相關藥品，細胞治療市場規模將逐步擴大。