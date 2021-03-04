行動網路體驗 中華電、遠傳挺進全球前30名

研調機構 Opensignal 今 (4) 日公布「全球行動網路體驗奬」，中華電 (2412-TW) 在 4 項評比中拿下全台第 1；遠傳 (4904-TW) 則在上傳速度與拿下冠軍，兩家電信商同時也是挺進全球前 30 名的台灣電信業者。

Opensignal 調查全球 180 家電信商，在 2020 年下半年行動網路表現，中華電在下載速率、影音體驗、遊戲體驗、語音應用程式體驗等 4 項評比拿下全台第一，同時也是挺進全球前 30 名的台灣電信商。

董事長謝繼茂表示，中華電布建 4G/5G 行動網路建設有成，此次在行動網路下載速度和影音、遊戲、語音體驗等評比榮獲全球前 30 名肯定，有效帶動台灣行動網速升級。

行動通信分公司總經理簡志誠強調指出，中華電囊括國際機構認證行動網速冠軍，今年 5G 基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過 1 萬座基地台，讓客戶享有最佳的 4G+5G 全網體驗。

中華電 5G 將持續加碼建設，針對全台都會區、重要商圈、科學工業園區，超過 150 所大專院校、120 處百貨室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等地的行動通信建設，預估 5G 人口涵蓋率將超過 7 成。