〈造紙法說〉漿價期貨上看1020美元 華紙庫存吃緊到年底

中華紙漿 (1905-TW) 今 (4) 日召開法說會，副總暨發言人陳瑞和表示，因為全球木片供不應求，紙漿價格去 (2020) 年 12 月開始飆漲，預期長纖紙漿很快就會漲破 1000 美元 / 噸，漿價期貨也已喊高到 1020 美元，對華紙來說，庫存恐吃緊到年底，為了跳脫營運大幅受漿價所影響，華紙 3 月正式轉型特殊材料公司。

華紙表示，漿價低迷及匯率升值，雙雙衝擊去年前三季營收與獲利表現，然而去年底，漿價自谷底彈升外，加上與工業製造相關的產品銷量擴張，帶動第四季獲利轉盈。

陳瑞和指出，目前木片價格和漿價每個禮拜都一直向上，造紙木片從去年第三季的 150 美元，漲到目前約 220-230 美元，漲幅約 50%；長纖紙漿每噸漲到 940 美元，短纖紙漿每噸達約 720-730 美元，在木片供需失衡下，國際漿價上漲的趨勢會延續下去，其中，長纖紙漿預期很快就會突破每噸 1000 美元，漿價期貨也已喊高到 1020 美元。

陳瑞和表示，木片吃緊之下，華紙庫存目前處在低水位，要完全回補庫存，恐怕要到年底，為了反映成本上漲壓力，每個月都會檢視紙價價格。

華紙去年合併營收為新台幣 186.2 億元，年減 10.02%，為近 8 年低點。毛利率自 5.86% 提升至 6.67%，營益率自負 1.85% 降至 - 2.1%，本業營運仍虧損，歸屬母公司稅後虧損 2.01 億元，較前年虧損 2.45 億元減少，去年每股虧損 0.18 元。因此董事會通過今年不配發股利。

華紙說明，去年毛利率升至 6.67%，主要原因是匯兌利益 888.5 萬，相較 2019 年匯損 6852 億元，一來一回相差 7740.5 億元，帶動毛利率拉高。

陳瑞和表示，紙漿行情自 2018 年第三季高點後，一路探底，至 2019 年第二季起，展開史上最長低檔盤整，這也是華紙前三季虧損主因，隨著全球紙漿廠庫存調整告一段落，加上運輸費用上漲以因應各地逐漸復工生產，紙漿價格去年 12 月開始上揚，拉升華紙去年第四季合併營收新台幣 50.61 億元，歸屬母公司稅後純益 1300 萬元，單季由虧轉盈，每股稅後純益 0.02 元。

談到漿價飆升，陳瑞和表示，木材短缺、運木片的船班延誤，加上中國禁廢令後，對木片需求擴大，工紙部分也因為包材大增，缺乏再生紙漿，使得原生紙漿需求也攀升，在在都是木片需求急遽上升的原因，且相關原物料上漲、弱美元等也都是原因。

為了減少受到漿的影響，降低原物料再有大幅波動的經營風險，華紙今年加快調整產品組合步伐，著眼全球環保趨勢，宣布自 3 月起，新設「纖維材料事業部」與「特殊材料事業部」，以雙軸發展策略，正式轉型為特殊材料公司。

華紙目前在台灣有花蓮廠、台東廠、久堂廠與去年 10 月新購入的觀音廠，其中觀音廠為非塑材料終端產品的研發生產加工基地，以及倉儲轉運中心。