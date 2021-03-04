量增價跌 去年Q4 DRAM產值季增1.1%

研調機構 TrendForce 表示，去年第四季 DRAM 總產值達 176.5 億美元，季增 1.1%，整體市況主要受到第三季下旬華為被列入出口限制清單影響，使中國智慧型手機品牌加大採購力道，欲搶食華為市場份額，帶動各 DRAM 廠出貨表現。

TrendForce 指出，去年第四季雖受到中國智慧型手機品牌廠 Oppo、Vivo、小米積極加大零組件採購力道帶動，但由於伺服器業者仍持續調節庫存，DRAM 價格受壓抑，多數原廠去年第四季營收表現與上季差異不大，僅美光因營運天數不同而有明顯下滑。

展望第一季，TrendForce 認為，PC、mobile、graphics 及 consumer DRAM 在內需求維持穩健，歷經兩季庫存調整，部分 server DRAM 業者重啟備貨，加上去年 12 月初美光跳電事件影響，今年第一季 DRAM 產品價格全面起漲。

TrendForce 預估，第一季 DRAM 產業將呈現量平價漲走勢，不過由於是市況反轉的第一個季度，且需求面仍處淡季，預計量與價增幅不大，整體 DRAM 產值可能較去年第四季小幅成長。

在台廠表現方面，TrendForce 表示，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、力積電三家台廠，仍將重心擺在自身最具優勢的產品，各自強化所屬領域競爭力，如南亞科積極開發 1A/1Bnm，期能於 2021 年底前送樣。

華邦電在持續精進 DRAM 新製程 25nm 良率的同時，產能擴建仍以需求暢旺的 NOR Flash 為主；至於力積電在邏輯 IC 需求極佳的市況下，專攻毛利較高的邏輯產品代工。

