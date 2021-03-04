〈美股盤前要聞〉美國 10 年期公債殖利率逼近1.5% 美股期貨下跌

美國 10 年期公債殖利率周四 (4 日) 再度上升逼近 1.5% 大關，美股期貨週四下跌，道瓊期貨跌 0.08%，標普 500 期貨跌 0.69%，那斯達克 100 期貨漲 0.97%。

1. 拜登同意限縮 1400 美元紓困金發放門檻

週三 (3 日) 多家外媒報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 支持一項「限縮 1400 美元紓困金發放門檻」的計畫，這是做為 1.9 兆美元紓困方案的一環。

美國拜登政府計劃為符合條件的個人及家庭發放 1400 美元的現金支票，亦將設下排富條款。消息人士透露，拜登同意降低第三輪紓困支票上限的計畫，目前請領資格的範圍已縮小，確保幫助最需要緊急資金的美國個人與家庭。

溫和派的參議院民主黨員呼籲限制付款範圍，以期望在未來幾天通過這項刺激計劃。參議院多數黨領袖霍耶 (Steny Hoyer) 預測，參院會在本週五或週六以前通過該計畫。

2. 美光上調財測 看好 DRAM 後市

記憶體大廠美光科技 (MU-US) 周三大幅上修本季財測，財務長 David Zinsner 表示 DRAM、NAND 出貨表現良好，DRAM 報價漲勢優於預期，幾乎所有終端市場需求正強勁成長，記憶體市場供需已漸趨緊繃。

Zinsner 周三出席線上論壇時表示，營收占比約 6 成的 DRAM 本季出貨量與市場平均報價皆優於預期，另外，NAND 出貨量雖也超出預期，不過其報價符合內部先前的預估。

美光周三上修 2021 會計年度第二季 (止於 3 月 4 日) 財測，將營收區間由 56 億至 60 億美元調整至 62 億至 65 億美元；non-GAAP 稀釋後 EPS 由 0.68 至 0.82 美元調高至 0.93 至 0.98 美元。

3. Lyft 創封城後最強單週業績

在科技股週三 (3 日) 普遍疲弱的情形下，共享乘車股成了今日罕見亮點，Lyft (LYFT-US) 稱共享乘車較預期提早復甦，激勵股價收漲 8% 以上，刷新 52 週高點，也樂觀帶動同業 Uber (UBER-US) 上漲 2.6%。

根據 Lyft 週二上呈 SEC 的文件，Lyft 預期第一季本業 EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前利潤）虧損 1.35 億美元，優於原先估計的虧損 1.45 億至 1.5 億美元。

Lyft 也提到，2 月最後一週的載客量是自去年 3 月開始實施防疫封鎖措施以來，表現最強勁的一週，並預期本月會持續復甦。

4. 通用汽車延長北美工廠停產時間

鑑於晶片缺貨狀況持續，通用汽車 (GM-US) 不得不繼續關閉北美三座汽車組裝廠，並要求位於巴西的 Gravatai 工廠在 4 月和 5 月停工。

通用汽車周三 (3 日) 宣布將墨西哥工廠的停工時間延後至 3 月底，美國堪薩斯州和加拿大工廠的停工時間至少延後到 4 月中旬。該公司 2 月初宣布關閉美國堪薩斯州、加拿大和墨西哥的三座汽車組裝廠直到 3 月中旬。

通用汽車發言人 David Barnas 表示：「通用汽車將繼續利用可用的半導體，來製造和交付我們最受歡迎和顧客需要的產品，包含大型卡車和 SUV。」儘管關閉多個汽車產線，截至目前，通用汽車並未要求任何卡車工廠停工或砍班。

5. 迪士尼專賣店將在年底前收掉至少 20%

迪士尼 (DIS-US) 周三宣布關閉實體的迪士尼商店，預定年底前收掉 20% 門市，加速推動電子商務發展。

根據迪士尼，北美至少 60 家門市將關閉，目前全球約有 300 家迪士尼專賣店。迪士尼表示，消費者行為改變促使公司強化線上購物體驗，包括迪士尼主題樂園 (Disney Parks)app 和社群平台經營。

IBM 美國零售指數的數據顯示，疫情把實體門市轉型到數位購物的時間表提早大約五年。2020 年電子商務銷售躍升 32.4% 至 7917 億美元，未來還會繼續增加。