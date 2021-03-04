通用汽車延長北美工廠停產時間 巴西廠也面臨停工

鑑於晶片缺貨狀況持續，通用汽車 (GM-US) 不得不繼續關閉北美三座汽車組裝廠，並要求位於巴西的 Gravatai 工廠在 4 月和 5 月停工。

通用汽車周三 (3 日) 宣布將墨西哥工廠的停工時間延後至 3 月底，美國堪薩斯州和加拿大工廠的停工時間至少延後到 4 月中旬。該公司 2 月初宣布關閉美國堪薩斯州、加拿大和墨西哥的三座汽車組裝廠直到 3 月中旬。

此外，通用汽車還將在 4 月和 5 月關閉位於巴西聖保羅的 Gravatai 工廠。

該公司並未製透露停工對其產量的影響，也沒有透露哪些供應商受到晶片缺貨影響，僅表示將盡可能彌補損失產量。

通用汽車發言人 David Barnas 表示：「通用汽車將繼續利用可用的半導體，來製造和交付我們最受歡迎和顧客需要的產品，包含大型卡車和 SUV。」儘管關閉多個汽車產線，截至目前，通用汽車並未要求任何卡車工廠停工或砍班。

晶片缺貨已打亂全球多數車廠的生產計畫，通用汽車先前警告，今年恐損失超過 20 億美元。汽車業研調機構 AutoForecast Solutions 則預計，通用汽車超過 21.6 萬輛汽車將受到這波缺貨潮影響。