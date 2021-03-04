騰輝-KY汽車板材料銷售旺 2月營收4.75億元 創歷年同期新高

PCB 上游原物料銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收，為 4.75 億元，創歷年同月新高，月減 9.27%，年增 18.12%，前 2 月營收 9.97 億元，年增 18.01%，主要受惠汽車板材料銷售走高帶來的效益。

騰輝 - KY 主管指出，去年因為疫情關係影響營收下滑，不過公司進行產品組合調整策略，開發汽車終端市場，近期汽車板以及散熱金屬基板產品拉貨動能大幅提昇，騰輝 - KY 也已經連續 3 個月營收回到 4.5 億元高檔。

近期原材料全面漲價，銅箔基板主要原料包括銅箔、玻織布、樹脂、相關化學品等漲幅達 30-100%，騰輝 - KY 已經陸續分批調整價格，預估將可在近期反完成映成本的調價。

2 月由於春節長假，銷售天數減少，但營收較 1 月僅小幅減少，目前訂單能見度看到第 2 季，3 月也已滿單，因此為了滿足客戶訂單春節不停產不停工，並為電動車及高階新品開發應用預作準備。

騰輝 - KY 今年在電動車散熱應用提高以及漲價缺料雙引擎帶動下，產品結構優化腳步預計將加快，專注利基高毛利產品，營收獲利將超越預期，也同步投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、5G 天線、全球定位衛星與 5G 相關高速應用。

騰輝 - KY 去年前三季稅後純益 3 億元，年減 17.51%，每股純益為 4.24 元，2021 年資本支出規劃 500 萬美元，約 1.4 億元新台幣，主要用於 5G 高頻高速材料的開發。