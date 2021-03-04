〈投信投顧公會展望〉力促台版TISA帳戶 建言祭投資稅負優惠

投信投顧公會今 (4) 日表示，稅負誘因可以助長民眾養成投資理財習慣，投資亦可比照儲蓄及保險的做法，祭出稅負優惠誘因，以增加國人自行累積退休金的意願，因此今年將力推台版的個人投資儲蓄帳戶機制 (TISA)。

投信投顧公會表示，由於高齡化社會來臨，對於退休金支付產生極大的壓力，許多國家開始提供個人投資儲蓄免稅帳戶機制 (Individual Savings Accounts, ISA) 或類似制度，以稅負優惠鼓勵民眾中長期投資，補充國家第一、第二支柱退休金的不足，並促進經濟成長。

台灣同樣也面臨高齡化與經濟轉型等挑戰，因此投信投顧公會今年將力促台版的個人投資儲蓄帳戶機制 (TISA) 的建立。

投信投顧公會建議，可以仿效日本、泰國等國家個人投資儲蓄免稅帳戶機制，建立台版 TISA 機制，不僅能夠協助國人脫貧養老，還可以活絡台灣資本市場。因此，期盼政府能進行所得稅法修正，於現行列舉扣除額之下，新增「投資列舉扣除」，以 2.4 萬元為扣除限額，透過稅負優惠鼓勵國人養成中長期投資的習慣，並可降低政府支付退休金的財政壓力。

不過，投信投顧公會強調，TISA 帳戶的投資免稅條件並非照單全收，而是有但書的，得符合兩大前提，「投資標的必須為台股基金 / ETF」以及「標的至少持有 5 年」，方可享稅負減免。之所以設定這些門檻，主要希望國人能夠藉由台股基金分散投資風險，並有助於活絡台灣資本市場；同時以 5 年的持有限制，引導國人養成紀律投資習慣，可避免受市場波動影響衝動退出，增加財富增值機率。

投信投顧公會表示，TISA 制度並不會產生稅損，國外已有許多成功案例，以泰國為例，2001 年實施「退休共同基金 (RMF)」、2006 年實施以泰股為標的之「長期股權基金（LTF）」，2020 年不僅推出「超級儲蓄基金」(SSF) 取代 LTF，同時因應新冠肺炎疫情，更推出超級儲蓄基金加碼 (SSF extra) 措施，對 65% 以上投資於泰國股票的超級儲蓄基金，加碼提供 20 萬泰銖免稅優惠。LTF 推出十年來，泰國股市漲了 112%、成交量成長 3 倍、國民所得增加 1 倍、稅收增加了 77%。

反觀台股，過去五年以來，台灣上市股票平均殖利率是 4.3%，放在全球都是相對高的表現。不僅如此，根據證交所編製的發行量加權股價報酬指數（含權息），台股近 10 年的累積報酬率為 113%、年化報酬率有 7.9%，比起勞退新制基金 (雇主提繳 6% 的退休金) 近 5 年的平均收益率 4.54%，表現更為亮麗。因此，建立 TISA 制度，除了可提升國人參與台股投資的意願，還能讓民眾藉由台股投資契機，有效、穩健地累積退休金。

投信投顧公會強調，預期台灣推出 TISA 制度後，可望產生同樣的效應，有助於台股成交量、台股基金規模，以及證交稅稅收的增加。此外，TISA 制度亦可活絡台灣資本市場，一來可以解決中小企業權益資金取得問題，幫助中小企業創新轉型成長；二是幫助達成行政院金融發展行動方案證券期貨業，2 年內股市新增百檔掛牌企業的目標，健全資本市場發展、吸引台商回台掛牌投資。

