助營運規模再擴大 華建今年不排除再辦理籌資

老牌建商華建 (2530-TW) 在新團隊進駐 8 個月後，不僅完成辦理 25 億元現增案，自市場募集 31.4 億元資金，今 (4) 日「青埔 A18」案也正式動工，預估今年上半年華建推案量將達 65 億元，同時，華建也不排除今年針對購地及推案需求，進行另一次的籌資。

華建今天上午正式動工的「青埔 A18」案，董事長鄭斯聰表示，這是華建的步出大台北地區的南下第一站，看好桃園的人口淨流入持續，剛性需求強勁，當地政策也不斷釋出重劃區，有助土地取得和推案規模。

華建接下來將針對 A7、A10 重劃區已購得的建地動工、推案，共計今年上半年光在桃園將推案 65 億元，將採取「邊建邊售」的銷售模式，但由於目前市場的原物料波動、營建工人短缺問題嚴重，華建總經理吳裕國指出，工程中推出銷售的進度略為延後。

華建總經理吳裕國。(鉅亨網記者張欽發攝)

以華建的上市建商品牌力，華建推案規劃不僅限目前華建已在台中沙鹿購地，並正在尋找台南、高雄合適建地，未來目標全台推案。吳裕國也表示，華建也不排除今年針對購地及推案需求進行另一次籌資，但要以私募或辦理現增案公開籌資，仍待進一步確定。

華建今天動工的 A18 案，基地面積約 580 坪、總銷約 10 億元，後面還有基地 1600 坪的二期基地，預計明年推案，今年還陸續要在桃園 A7、A10 站推案，合計今年上半年將推案 65 億元。

華建目前有 2 筆在建個案「台大華」、合建案「大華榮芯」，皆位於台北市，並已全數完銷，吳裕國表示，兩案合計總銷約 20 億元，陸續明、後年入帳。

至於華建手中的太原路及忠孝東路懷生段都更案，正辦理相關都更程序，其中懷生段因將進行規劃修正，將原規劃的商場及辦公室變更為商場及住宅，預計總銷也將由 42 億元增加到 50 億元，太原路都更案則將因參與整合的基地變大，規劃也將由原訂的地下 6 樓、地上 26 樓變更為地下 6 樓、地上 28 樓，預計總銷也將突破 100 億元。