市場需求恢復 鮮活果汁-KY 2月營收1.74億元 年增7.42倍

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收為 1.74 億元，月減 63.08%，年增 7.42 倍，前 2 月營收 6.44 億元，年增 1.93 倍，主因去年 1、2 月因疫情爆發，造成比較基期偏低，在增產效益下，公司也看好首季表現。

去年受新冠疫情影響，鮮活 - KY 2 月營收大減，今年在疫情趨穩下，2 月雖有春節假期造成工作天數減少，仍推升 2 月營收 1.74 億元，年增 7.42 倍，鮮活 - KY 主管認為，隨著中國手搖茶產業秩序重整，經濟規模持續擴大，通路布局完整與新產能逐漸發酵，有利鮮活 - KY 今年第一季營收表現。

鮮活 - KY 主管指出，中國消費者對健康飲品需求提升，推動新式茶飲帶動中國現制茶飲市場規模加速成長，鮮活透過各地經銷商持續深化服務，加上與全國性連鎖餐飲、手搖茶飲系統等終端客戶的直接合作，通路布局完整，隨著新式茶飲市場需求成長。

鮮活 - KY 2020 年全年營收 34.8 億元，為歷史次高，去年累計前三季稅後純益 6.17 億元，年增 33.45%，已超越 2019 年全年獲利，每股純益 18.23 元。