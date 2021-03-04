外資期現貨不同調 提款晶圓雙雄256億元近賣超一半

台股指數終場大跌 305 點，收 15906 點，外資今日現貨大賣 525 億元，但期貨加碼多單 1192 口，空單未平倉降至 2.37 萬口，個股方面，外資大賣晶圓代工雙雄合計 12.6 萬張，賣超金額就高達 256 億元，逼近今日三大法人總賣超金額的一半，外資也將錢轉進面板、傳產族群避險。

外資買超個股集中在面板及傳產族群，面板雙虎群創 1.79 萬張、友達也逾萬張，誠美材、TPK-KY 也獲加碼；傳產族群方面，鋼鐵股中鴻 1.77 萬張為首，還有鋼筋廠東鋼、海光；塑化則有華夏、中纖、台聚、國喬以及紡織上游的新纖等。

其餘傳產如新興、台玻、華紙同樣受外資青睞，PCB 的欣興、瀚宇博同為外資逆勢加碼標的；另外，外資 ETF 除了買超期富邦 VIX 1.77 萬張避險外，還買進原油相關的期街口布蘭特正 2、期元大 S&P 石油。

外資今日賣超集中在半導體為主的電子股以及金融股，晶圓代工雙雄聯電 9.11 萬張，台積電也有 3.49 萬張，華邦電 2 萬張、日月光投控逾萬張，其餘電子股則以彩晶 2.45 萬張、鴻海 1.04 萬張較多。

金融股也遭外資大提款，新光金 2.78 萬張、兆豐金 1.1 萬張、玉山金也有 1 萬張，元大金、富邦金、中信金、國泰金、台企銀等也有約 8000-9000 張不等，航運股華航也有 2.17 萬張、長榮航及長榮各約 7、8000 張，ETF 則以國泰台灣 5G+ 被賣 2 萬張最多，元大台灣 50 也有餘萬張。

投信方面，買超前十僅群創 1.44 萬張以及日月光投控式電子股外，其餘 8 家均為傳產，包含華夏 5755 張，鋼鐵股東鋼、大成鋼、中鋼，造紙的榮成、橡膠相關的台橡、正新，散裝海運的裕民等。

投信今日賣超也多為電子股，以聯電 8942 張最多，神基也逾千張，欣興、旺矽、彩晶、男電等也遭賣超。