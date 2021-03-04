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台股崩跌305點 外資大舉提款525億元 三大法人賣超551.89億元

鉅亨網新聞中心
台股崩跌305點 外資大舉提款525億元。(圖片：AFP)
台股崩跌305點 外資大舉提款525億元。(圖片：AFP)
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台股三大法人外資投信電子股台積電聯電聯發科

美股周三全面收黑，台積電、聯電隨 ADR 下壓，台股今 (4) 日連帶崩跌逾 300 點，最低來到 15840 點，摜破月線支撐，電子股倒地，僅塑橡膠、造紙、鋼鐵股撐盤，加權指數終場大跌 305 點，收在 15906 點。外資今日狂砍 525 億元，三大法人合計賣超 551.89 億元。

台股成交值略增至 3276 億元，觀察籌碼面，外資才回補一天，今日又大舉提款，賣超 525.25 億元，僅次 2 月 26 日創下的 944 億元天量；投信仍買超 11.72 億元；自營商與外資同調，賣超 38.46 億元。三大法人共計賣超 551.89 億元。

美國公債殖利率再度攀升，科技股因估值過高引發擔憂而暴跌，台積電美國存託憑證 (ADR) 周三下挫 2.4%，今日現貨也隨之走跌，終場重挫 3.38%，收最低 601 元，創牛年以來的新低價，市值也再降至 16 兆元以下。

其他權值股方面，聯電失守 50 元關卡，跌幅高達 5.49%；聯發科重挫逾 3%，跌破 900 元關卡，台達電、大立光、日月光投控、國巨跌勢都相當重。不過，台塑集團股續扮演撐盤要角，台塑上漲逾 1% 站穩百元關卡，台化同步走揚。

群創昨日於法說會中表示，面板供不應求狀態將延續至年底，下半年營運審慎樂觀，今年毛利率可望更上一層樓。多家外資出具報告重申加碼，最高目標價為 20 元，群創今日股價表現抗跌，一度漲逾 1%，終場漲幅收斂，收 17.1 元；友達、彩晶則遭調節下挫。

另外，受惠比特幣價格重新站回 5.1 萬美元價位，板卡族群相對強勢，其中，麗臺亮燈漲停，青雲、技嘉、撼訊、映泰等表現也優於大盤。

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台達電2308台積電2330聯發科2454大立光3008日月光投控3711

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