傳百度取得香港二度上市許可 下週開放申購

本週一 (1 日) 才進行股票分割的百度 (BIDU-US)，週四 (4 日) 晚間外媒報導，百度將取得港交所同意其二度上市的許可，下週起將開放投資人申購作業。

市場預期這次上市的募資規模最多達 50 億美元，而美銀、中信里昂證券和高盛負責本輪上市事宜。

近期百度利多消息不斷，除了和吉利集團共同造車，打入自駕系統及電動車市場，百度還計劃成立獨立 AI 晶片企業，百度財報與財測也表現亮眼。

本週一百度召開特別股東大會，會上公司股東批准了股票分割計劃，每股普通股分割成 80 股，即日起生效。

外界解讀，百度此舉是為在香港二次上市準備。百度事業群正積極擴大，對於資金的需求也漸漸提升，因此利用目前股市仍有一定熱度之下，二度上市是一個理想的選擇。

自 2020 年以來，市場上便多次傳出關於百度回到香港二度掛牌的消息。

百度 CEO 李彥宏在去年 5 月接受訪問時表示，「我們很關注美國從政府層面在不斷緊縮對中概股的管制，我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括在香港等地的二度上市的可能性。」

百度僅為眾多在美國上市中概股回香港第二度掛牌的其中一家。

2020 年以來，B 站、攜程、騰訊音樂、唯品會和歡聚集團等均開始啟動回香港二度掛牌，預計今年將會有逾 10 家美國上市的中概股回香港二度上市。