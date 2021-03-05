〈美股盤前要聞〉十年期美債殖利率穿升1.55% 美股期貨下跌

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾重彈舊調似乎未能安撫市場對美長債值利率上升的憂慮，美股期貨週五 (5 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

1. 鮑爾演說引爆市場動盪

週四 (4 日) 鮑爾演說似乎沒有讓投資人滿意，過去幾週債市拋售潮引起了鮑爾的注意，他表示，Fed 不會坐視不管，但並未提任何具體措施，引爆市場動盪，美股挫跌、美債殖利率跳升。

鮑爾上周表示歡迎長期美債殖利率上升後，週四鮑爾於《華爾街日報》網路研討會上發表不同的言論。鮑爾稱：「我擔心市場的無序狀態或金融環境的持續緊縮會威脅到 Fed 實現目標。」

鮑爾重申 Fed 離實現最大就業率和穩定 2％ 通膨的目標還有很長的路要走。目前政策立場適當，如果情況發生實質性變化，Fed 準備使用它所擁有的工具來促進實現目標。

2. Gap 今年營收看增近 20%

Gap 周四 (4 日) 公布去年第 4 季獲利優於預期，並預估今年銷售將恢復成長，最高增加近 20%，主因旗下品牌 Athleta 銷售可望在未來兩年成長一倍，且新冠疫苗大規模施打有助推升門市顧客流量。

Gap 在止於 1 月 30 日的一季轉虧為盈，淨利 2.34 億美元，剔除部分項目的每股盈餘 0.28 美元，較路孚特（Refinitiv）分析師預估高 0.1 美元。淨營收下滑約 5% 至 4.42 億美元，遜於分析師所估的 46.6 億美元。

Gap 預估，2021 年度淨營收將成長中偏高的十位數 14% 至 19%，每股獲利介於 1.20 至 1.35 美元。

3. 博通晶片銷售略遜預期

蘋果供應商博通 (AVGO-US) 在周四 (4 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，其晶片部門銷售略低於華爾街預期，並預告無線射頻晶片將步入傳統淡季。

財報關鍵數據顯示，博通淨營收報 66.6 億美元，年增 14%，優於 Refinitiv 調查預期的 66.2 億美元。non-GAAP EPS 報 6.61 美元，年增 26%，優於 Refinitiv 調查預期的 6.56 美元。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 於電話會議中表示，第二季半導體解決方案將與第一季的表現相似，不過，無線射頻晶片將進入傳統淡季，而雲端資料中心與電信業者的網路晶片需求仍舊強勁。

4. GM 與 LG 化學計畫在美國興建第二座電池工廠

美國通用汽車 (GM-US) 4 日 (週四) 表示，正考慮在美國國內建設第二座電動車 (EV) 用途的電池工廠，目前打算與南韓 LG 化學 (051915-KR) 合資興建，為電動車的量產鋪路。

通用汽車與 LG 化學 2020 年各出資一半，在美國俄亥俄州興建車用電池工廠，預計在 2022 年展開生產。

通用汽車計畫在 2025 年底之前，於全球市場推出 30 款的電動車，其中約 20 款會在北美市場上市。

5. 歐盟也將對蘋果 App Store 提起反壟斷訴訟

蘋果 (AAPL-US)App Store 涉及不公平競爭，繼英國反壟斷主管機關對相關投訴展開調查之後，路透報導，歐盟據悉也將針對 Spotify(SPOT-US) 申訴對蘋果展開調查，目前主管機關已經備妥一份指控清單。

Spotify 指控蘋果為了讓用戶使用 Apple Music，對競爭對手程式設下不公平限制措施，並抗議蘋果透過程式內購買 (IAP) 系統，對 app 開發商收取 30% 佣金。蘋果則在 2019 年 3 月表示，自家 App Store 幫助 Spotify 成為歐洲最大音樂串流服務。

歐盟執委會也正在調查蘋果 App Store 針對競爭對手的電子書和有聲書 app 制定了那些規範，以及 Apple Pay 的付費條款。