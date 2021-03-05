市場對鮑爾失望 比特幣挫、科技股瀕臨修正 ARK基金今年漲幅歸零

美國聯準會 (Fed) 鮑爾周四 (4 日) 演說未暗示將調整購債計畫因應殖利率上升，令市場大失所望，風險資產下挫，比特幣挫跌，科技股重挫近 10%、瀕臨修正，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 操盤的 ARK 主要基金今年來漲幅回吐殆盡。

鮑爾在周四美股午盤時段演說，表示他正在監控殖利率持續上升的走勢，但並未提及未來可能採取的任何因應措施，這讓擔心長債殖利率上升的投資人大失所望，債市壟罩沉重賣壓，10 年期美債殖利率上揚 7 個基點、升破 1.5%，風險資產下挫。

比特幣盤中最深跌 6.7% 至 47900 美元，和上個月的逾 58000 美元相比回跌約 17%，考驗這個全球最大加密貨幣作為通膨避險工具的魅力。最近大買比特幣的 MicroStrategy 公司周四盤中一度重挫 17%。

科技股遭拋售，那斯達克綜合指數從 2 月 12 日空前高點回跌 9.73%，瀕臨 10% 回檔修正區，今年來績效由正轉負，下跌 1.3%。

那斯達克 100 指數 (那斯達克綜合指數剔除金融股後由前百大股票組成) 也瀕臨回檔修正，從 2 月 12 日高點算起回跌 9.7%，特斯拉 (TSLA-US)、Peloton(PTON-US)、Zoom(ZM-US) 更已從高點回跌至少 20%。

儘管那斯達克 100 指數逃過修正，但近期疲軟走勢反映投資人正在縮減投機押注，其他類似跡象包括：方舟投資執行長伍德操盤的主要基金「ARK 創新 ETF」(ARKK) 今年來績效轉為負值；借殼上市狂熱似乎達到飽和，追蹤 SPAC 交易的指數已自高點回跌 20%。

ARKK 周四下跌 5.3%，從 2 月 12 日至今回跌 24%，管理資產規模縮水至 229 億美元。該基金主要持股為特斯拉、Square(SQ-US)、Roku(ROKU-US) 等。

Northwestern 共同財富管理公司經理人 Matt Stucky 說，資金轉出正在科技股，類股輪動之下，市場領頭羊可能面孔一新。

ARKK 上周五和本周一共流入 6110 萬美元資金，足以彌補周二外流 1.5 億美元的大部分缺口，CFRA 研究公司主管 Todd Rosenbluth 說，ARKK 主要投資高成長股，去年交出傲人表現、今年又繼續成長，現在動能稍微休息一下不令人意外，但未來投資人能保有多少耐心值得觀察。

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