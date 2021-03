反對科技巨頭壟斷 台裔法學學者吳修銘加入白宮經濟委員會

美國總統拜登周五 (5 日) 任命哥倫比亞大學法學教授吳修銘 (Tim Wu),擔任國家經濟委員會 (NEC) 的科技與競爭政策特別助理,借重這位台裔學者在反托辣斯法、著作權及電信法方面的專長,處理科技巨頭壟斷議題。

吳修銘畢業於哈佛大學法學院,2003 年在論文中首創「網路中立性」(net neutraliity) 一詞並推動相關法規通過,曾任美國聯邦貿易委員會 (ITC) 高級顧問、紐約州總檢察長的高級執法顧問,並在歐巴馬執政時期加入 NEC,提供市場競爭政策建言。他的父親吳明達是台灣人,母親 Gillian Wu 為英裔加拿大人。

提倡分拆大型科技公司的他,曾在 2018 年出版「巨頭的詛咒」(The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age)」一書,描述極度經濟集中造成的不平等現象。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示,加入拜登團隊後,吳修銘將處理科技平台權力擴大導致的經濟和社會挑戰,提升市場競爭,處理獨佔和市場權力議題等,「總統說得很清楚... 將對抗那些濫用權力者,包括科技巨頭和這些企業的主管。」

這樁人事案也向張民主黨內長期推動嚴加檢視科技巨頭的自由派取得勝利,將影響未來白宮對臉書 (FB-US)、Google(GOOGL-US)、Amazon(AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等公司的執法方針。臉書和 Google 去年遭聯邦和州主管機關提起反壟斷訴訟,亞馬遜和蘋果也正在接受調查。

國會民主黨人正和白宮討論如何更嚴格管制科技巨頭,包括要求他們為假消息負責;共和黨人也有意遏制這些大型科技公司的權力,例如取消 230 條款對社群平台的言論免責保護。