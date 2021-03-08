ARK每日追蹤：大買特斯拉逾10萬股 順應科技股修正減持蘋果、FB
Tag
華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 5 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|DKNG
|FB
|KSPILI
|LSPDCN
|SI
|GOOGL
|Z
|RHHBY
|SEER
|NTDOY
|SDGR
|TCEHY
|RPTX
|SPOT
|CMLF
|REGN
|CDXS
|ICE
|BFLY
|PCAR
|ACCD
|ROK
|TSLA
|AMZN
|TDOC
|AAPL
|ROKU
|PYPL
|PLTR
|NVDA
|BEAM
|BLI
|FATE
|WKHS
|VUZI
|SPCE
|NIU
|ESLT
|TTD
週五 (5 日) ARK 系列基金再度大舉買進特斯拉 (TSLA-US) 10.8 萬股，耗資約 6000 萬美元，另外，也繼續增持 TDOC、PLTR、ROKU 等 ARK 基金過去即相當看好之個股。
另外，順應科技股的修正潮，ARK 基金亦繼續減持 Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等權值股。