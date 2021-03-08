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ARK每日追蹤：大買特斯拉逾10萬股 順應科技股修正減持蘋果、FB

鉅亨網新聞中心
(圖片：AFP)
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 5 日之個股進出明細。

買進 賣出
DKNG FB
KSPILI LSPDCN
SI GOOGL
Z RHHBY
SEER NTDOY
SDGR TCEHY
RPTX SPOT
CMLF REGN
CDXS ICE
BFLY PCAR
ACCD ROK
TSLA AMZN
TDOC AAPL
ROKU PYPL
PLTR NVDA
BEAM  
BLI  
FATE  
WKHS  
VUZI  
SPCE  
NIU  
ESLT  
TTD  

週五 (5 日) ARK 系列基金再度大舉買進特斯拉 (TSLA-US) 10.8 萬股，耗資約 6000 萬美元，另外，也繼續增持 TDOC、PLTR、ROKU 等 ARK 基金過去即相當看好之個股。

另外，順應科技股的修正潮，ARK 基金亦繼續減持 Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等權值股。

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