〈紐約匯市〉美經濟看俏+殖利率升 美元突破92 新興市場貨幣陷一年最大跌幅

美元兌一籃子貨幣升抵三個半月高點，反映投資人預期美國經濟成長強勁、通膨升溫，以及美國公債殖利率上揚，今年來累計升值近 2.5%。

美元擺脫去年第 4 季貶值 4% 陰霾，今年來累計升值近 2.5%。XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說「美國就業市場正在迅速恢復，拜登龐大的紓困計畫已獲參議院批准，且美國加速疫苗接種，本周末施打數量創紀錄。」

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.53% 至 92.38，為去年 11 月 24 日來最高水準。

10 年期美債殖利率接近上周五處及的一年高點 1.62%，相較之下，德國公債殖利率下滑 5 個基點，這拖累歐元兌美元觸及近四個月低點，貶破 1.19 美元。

新興市場貨幣疲軟，MSCI 新興市場貨幣指數盤中跌 0.8%，是去年 3 月疫情重挫市場以來最大單日跌幅，一度觸及三個月低點。

美元強勢，高風險貨幣疲軟。美元兌英鎊報 1.3839 美元，為近一個月高點，澳幣也走軟。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一表示，強勢美元「有益美國」，拒絕要美元貶值的呼聲。

對殖利率敏感的日圓依然疲軟，美元對日圓保持在九個月高點，報 108.875 日圓。

殖利率陡升之際，投資人將密切關注周三公布的美國 2 月消費者物價指數 (CPI)，以及周五公布的美國 2 月生產者物價指數 (PPI)，此外，美國財政部周三和周五也將標售 10 年期和 30 年期公債。

BK 資產管理外匯策略部門董事總經理 Boris Schlossberg 表示說：「這是十多年來，通膨數據和公債標售首次牽動市場。如果通膨數據不如市場預期大幅攀升，美元可能小幅回貶。」

比特幣紐約尾盤守住 5 萬美元關卡，小漲 3.6% 至 51889.72 美元。

截至周二 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：