〈房產〉北上卡位台中七期餐飲娛樂事業 KTV業者砸4.5億元購地

根據最新實價登錄揭露，台中市七期南側大觀、向學路口約 298 坪的惠禮段商一角地，已被南部大型 KTV 業者斥資 4.5 億元買下，換算土地單價約 151 萬元，為惠禮段睽違近 3 年，再度站上單坪 150 萬元大關的土地交易，同時也是近年少數逆勢挺進七期的餐飲娛樂業者。

台灣房屋七期惠中特許加盟店店東賴柚吉指出，惠禮段土地所在的文心森林公園一帶，不乏婚宴會館、合菜餐館、美式酒吧、咖啡廳等餐飲娛樂店家，加上捷運通車後，可望為商圈擴充消費人潮，使當地的餐飲娛樂商機更臻厚實，因而吸引餐飲娛樂業者投入數億資金插旗卡位。

此惠禮段完成交易的商一土地，基準容積率僅 280%，屬七期商業區中，利用強度較低的地目，也因此成交價格相對便宜，以往每坪約 100 萬元水準；但近來台中捷運通車在即，周邊土地的價格已蠢蠢欲動，因此本次 KTV 業者以單價 151 萬購地，價碼固然不俗，但該地不僅可營業自用，又具備有累積資產效益。

不過餐飲娛樂業者進軍台中七期的情況，近年其實相當少見。房仲觀察，近年七期土地開發趨近飽和後，建商便把獵地目標轉向佔地廣大的餐廳及娛樂場所，包括 UNO 市集、叉子、印月及等知名餐飲娛樂據點，近年土地都被建商以重金收編開發，同時也讓七期的餐飲娛樂業掀起大搬風，轉往外圍新興重劃區或舊市區另覓出路，因此 KTV 南霸天在一片撤出潮中，竟反其道而行搶下南七期精華地，堪稱是餐飲娛樂業中的異數。

對此，台灣房屋趨勢中心經理陳定中表示，先前從七期撤出的餐飲娛樂業，大多數是向地主租地，一旦地主將土地轉賣給建商獲利了結，不免面臨歇業或搬遷的命運；但若是由業者購地自建，則可減少地主賣地造成的營運變數，為長久經營打好根基。

此外，KTV 等娛樂產業設點的規範繁多，除了只能落腳商業區外，還須與學校、醫院及住宅區等保持距離，由於符合條件的落腳處有限，因此一旦找到區位合適且富有商機的地點，業者自然會把握機會先搶先贏。