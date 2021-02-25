〈房產〉新北市廠辦交易汐止最熱 中和暫居后座

台商資金回流挹注下，廠辦交易也熱絡，商仲統計近兩年來新北市廠辦交易總金額排名中，汐止區以 135 億元排名第一，占整體新北廠辦交易金額 30%，中和區以 129 億元排名第二，土城區以 44 億元排名第三。

不過，在捷運環狀線建設下，地產業者如華固 (2548-TW) 則積極向新莊、中和等地區進行興建廠辦等布局。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，近年廠辦需求激增，再加上捷運議題的帶動下，工業土地搖身一變成為企業總部落腳地。以汐止區來說，鄰近南港及內湖，廠辦平均價格卻相對低許多，未來又有捷運汐止民生線，因此獲得包含宜進、東碩資訊、緯創軟體、中華郵政等不少企業青睞。區內有三大工業區分別是社后樟樹灣工業區、市中心工業區、以及保長坑工業區，其中市中心工業區有宜進相關企業在遠雄 U-TOWN 總投資金額高達 53 億元；而近年還可以觀察到社后樟樹灣工業區及保長坑工業區有多筆土地成交，在新北市推動大汐止經貿園區計畫下，未來可望成為下一個產業聚落重鎮。

排名第二的中和區，隨著去年環狀線通車後，中和區的廠辦交易量急起直追，帶動建商持續搶進買地，像華固建設從 2019 年開始布局二八張工業區土地，預計未來規劃廠辦。觀察此區上市櫃法人廠辦交易，2020 年交易總金額較 2019 年成長 227%。排名第三的土城區，已從以前老舊廠房樣貌，開始轉變成為高科技廠辦聚集地，除了未來將有包含中工、國泰人壽、安澤建設、華南資產及勝仁紡織等五大都更案預計將推出廠辦外，像是國揚實業在今年以 18.56 億元買下永寧工業區土地，取得該土地 50% 持分，未來將推出廠辦大樓。

總經理柯宏安分析，建商響應新北工業區立體化政策，轉戰新北購地建廠辦吸引企業進駐，而汐止區能受較多企業青睞主要原因包括目前平均廠辦單價約落在 25-35 萬元之間，購入成本相對台北市仍便宜許多，未來也可能有資產增值空間。

此外，交通機能便利加上產業鏈群聚，有利企業發展與招募人力，同時，新廠辦多具有新穎設計與設施，對企業形象是一大加分，這些優勢不僅可供在地企業擴編，對位於鄰近行政區的企業也具磁吸效應，今年 1 月汐止區即有兩筆上市櫃法人廠辦交易，包含東碩資訊以 6.36 億元元購入國揚矽谷新廠辦、泉創生醫以 5.01 億元購入遠雄 U-Town 廠辦，可預期企業對新廠辦的需求仍強勁。