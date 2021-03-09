三檔股票ETF新兵3/15開募 鎖定美中台科技、永續商機

永豐投信董事長林弘立今 (8) 日宣布，繼去 (2020) 年 4 月推出 ESG 主動式基金後，今年進一步推出 ESG 被動式股票 ETF，並加上美中台科技，將自 3 月 15 日開始募集三檔全新股票型 ETF，包括：永豐美國科技 ETF、永豐中國科技 50 大 ETF 與永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 等，搭配季配息，讓存股族可以有資產穩健增值的投資新選擇。

永豐投信此次推出的 ETF 產品搭上近期市場熱門的投資話題：如美國過去一年最火紅的破壞式創新科技投資，由方舟投資 (ARK Invest) 所引爆，其 2021 年大觀點 (Big Ideas) 所揭示的關鍵理念，人工智慧、自動駕駛、電子支付、金融科技、生物科技等，就是永豐美國科技 ETF 的重要投資標的。

近期中國召開人大與政協兩會，經濟重點在完成十四五計劃，其中「碳中和」、「創新科技」是重要聚焦，此外，「智慧醫療」等也是被反複提及的關鍵詞，這些都與永豐中國科技 50 大 ETF 所追蹤指數編製主軸不謀而合。

ESG 投資更是新冠疫情爆發以來，市場投資熱度不減的重要題材，永豐投信去年推出國內首檔台股 ESG 主動式股票基金，配合永豐金控永續金融藍圖再推出永豐台灣 ESG 永續優質 ETF，追蹤指數編製方法更重視企業 ESG 最佳評分與優質股息殖利率，切中近期台股高檔震盪，ESG 與股息率的價值護體效果。

儘管近期受到通膨與美債殖利率揚升，帶來貨幣寬鬆政策轉向與風險資產價值重估疑慮，造成全球金融市場修正，唯並未改變全球景氣多頭格局，永豐投信適時推出的三檔 ETF，不僅聚焦投資未來性，更提供投資人在此波行情修正全新佈局機會。

永豐美國科技 ETF 標的最廣美國科技 ETF

永豐美國科技 ETF 追蹤紐約證交所 NYSE 美國科技股票指數，投資標的擴及美國四大交易所上市交易之尖端科技股，指數特色涵蓋美國突破創新科技產業，包括：雲端資訊、機器人自動化與人工智慧、網路安全、金融科技、及科技醫療等產業。

永豐中國科技 50 大 ETF 首檔純中國科技股 ETF

永豐中國科技 50 大 ETF 追蹤中證科技 50 指數，指數特色涵蓋十四五計畫中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業，未來該檔 ETF 發行後，為市場上首檔純中國科技股 ETF，目標打造中國版那斯達克指數投資機會。

永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 台灣永續 + 5G + 綠能投資

永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 追蹤 FTSE 富時台灣 ESG 優質指數，指數編製特色重視 ESG 評分與股息殖利率，亦即聚焦 ESG 永續含金量高的優質企業。標的指數亮點，在 ESG 之外，還納入最夯的 5G 及綠能等成份股，這檔 ETF 鎖定小資族存股與退休族投資需求，ETF 發行面額為新台幣 15 元，並且提供季配息機制。

永豐投信說明，美國新一輪 1.9 兆美元紓困案將在 3 月中旬前頒佈施行，可望帶動資金行情，全球疫苗施打率提升，有望促進就業、消費與經濟活絡；過往中國兩會後陸股上漲機率高達七成，政策面、消息面皆有利於金融市場持續多頭表現。

永豐投信進一步指出，台股去年第四季起，由科技股帶領闖新高後，暫時出現技術性回調，不過，這波行情仍可見到 ESG、高股息標的發揮穩定行情效用，使得台股在國際股市中表現相對強勢。永豐投信建議投資人，在此波全球行情修正之際，不妨好好檢視投資部位，把握住未來趨勢的全新投資機會。