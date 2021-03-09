道瓊、那指分化創28年最大 資金轉抱哪些股票？

周一 (9 日) 道美股瓊指數逆勢獨紅，盤中甚至創下新高，反觀那斯達克 100 指數卻自高點回跌逾 10%、陷入修正，這是 28 年以來，道瓊和那斯達克 100 分歧最大的一次，正體現了成長股與價值股之間的板塊輪動。

FBB Capital Partners 研究部門主管 Mike Bailey 表示，投資人看好經濟復甦，希望透過估值更合理的成長股，押注經濟基本面改善的題材，因此帶動道瓊攀升至新高。

隨著美債殖利率逼近 1.6%，科技股吸引力下降，那斯達克和道瓊指數極度分化的情況，顯示資金正轉向與經濟周期緊密相關的股票。

Bailey 進一步指出，感覺投資人對科技股和成長股的態度出現了調整，認為在疫情期間跑贏大盤的股票，價格已然太高，現在是時候降低估值。

另一方面，羅素 1000 指數中成長股和價值股的相對股息率之比，已經跌至去年 5 月的水平，這種走勢分化展現了投資者正轉向與經濟周期緊密相關的股票。

從結構上看，高估值股票對於無風險利率的變化更為敏感，而隨著美債收益率抬升，無風險利率將對企業的估值形成壓制，因此成長股可能遭遇一個擠泡沫的過程。這給高成長性和高估值的科技股帶來了痛苦。

典型例子就是女股神 Cathie Wood 管理的 ARK 創新 ETF(ARKK-US)，ARK 因為重倉特斯拉、Square 等新創科技股，自 2 月高峰至今已下挫約 20%，

儘管投資人對高昂的估值和利率上升感到不安，但華爾街依舊看多後市。高盛分析師 David Kostin 認為，歷史經驗，當實際利率上升時，股票基金通常會出現資金流入。瑞信也贊同高盛觀點，指出這是債券資金轉投股票的開始。

高盛預測，家庭將成為美國股票需求的最大來源，隨著股票回購潮的捲土重來，企業購買規模也將達到 3000 億美元，看好標普 500 指數今年底將達到 4300 點，意味著與當前水平相比上漲 13%，再創歷史新高。