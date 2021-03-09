【日盛投顧】指數上下震盪劇烈

◆盤勢分析

1. 美債殖利率再度飆升，美股科技股重挫也拖累台股電子權值股，台股加權指數開盤因電子權值股出現賣壓急殺一度跌破 15,700 點，所幸在金融股及傳產股拉抬穩住盤面，OTC 指數表現比集中市場來的弱勢。盤面資金聚焦金融、造紙、鋼鐵、等原物料族群，終場指數上漲 32.98 點，漲幅 0.21%，收在 15,853.09 點，成交金額為 3,257.36 億元。三大法人合計賣超 20.68 億元：外資賣超 31.02 億元、投信買超 12.38 億元、自營商賣超 2.04 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤仍在月線之下，下檔支撐為約 15,600 點附近，壓力為 16,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口收斂，短線仍尚未見落底訊號。

3. 櫃買指數下跌 0.66%，收在 190.2 點。短線支撐為 185 點附近，壓力為 196 點附近。

4. 台股選股方向可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

金融及傳產股撐盤

1. 金融：金控股將陸續公布 2 月獲利，2891 中信金累計前 2 月獲利年增 48% 超乎市場預期，周二股價創本波新高，另外其他壽險股 2881 富邦金及 2882 國泰金股價也均創下波段新高，除了壽險股外，票券為主題的 2889 國票金股價更是帶量長紅創下近 8 年以來新高。

2. 鋼鐵：受惠國際鐵礦、廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，加上中國即將召開兩會針對「碳中和」的議題將會降低中國鋼鐵產能，國際鋼價持續居高不下，強勢股 2014 中鴻股價再創波段新高，其他鋼鐵股如 2006 東鋼也創下波段新高，龍頭股 2002 中鋼強勢上漲超過 2%。

3. 造紙：受惠工業用紙持續增溫，國際紙漿持續走揚，加上中國禁廢令助攻，1909 榮成今年營運可望一掃前幾年陰霾，股價再創波段高點，其他造紙股如 1907 永豐餘、1905 華紙再創今年以來新高。

4. 操作建議：國際股市近期因美債殖利率上漲，出現一波修正，台股加權指數連帶也受拖累，在美債殖利率漲勢未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，我們認為若短線上無法迅速站回月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。