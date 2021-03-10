【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 1.9 兆美元紓困案已送交眾議院表決，10 年期美債殖利率跌破 1.55%，恐慌指數 VIX 下滑，科技股強勁反彈，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 0.1% 至 6.13%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 2.15%，聯電 ADR 上漲 4.98%，特斯拉上漲 19.79%，蘋果上漲 4.06%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤仍在月線之下，下檔支撐為約 15,600 點附近，壓力為 16,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口收斂，短線仍尚未見落底訊號。

3. 櫃買指數下跌 0.66%，收在 190.2 點。短線支撐為 185 點附近，壓力為 196 點附近。

4. 觀盤重點：國際股市近期因美債殖利率上漲，出現一波修正，台股加權指數連帶也受拖累，在美債殖利率漲勢未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，我們認為若短線上無法迅速站穩月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

5. 股王 3008 大立光昨（9）日公告，董事會通過參與鏡頭同業 3362 先進光私募案，預計將以每股 29.92 元，認購 2 萬張，總交易金額 5.98 億元，透過該私募案，3008 大立光持有 3362 先進光 15.2% 股權，成為最大單一法人股東。

6. 工紙雙雄 1904 正隆、1909 榮成牛年開春業績衝出好彩頭！八成營收來自大陸的榮成，2 月營收 32.52 億元、年成長翻倍，自結稅前淨利 1.63 億元、每股稅前盈餘 0.12 元，一掃去年同期大陸疫情罩頂吃虧的陰霾，自結前二月營收 78.98 億元，更創下歷年同期新高，稅前淨利 4.66 億元、每股稅前盈餘 0.36 元，讓過去三年飽受禁廢令之苦的 1909 榮成一吐怨氣。

7. 紡織股王 1476 儒鴻一直以來以針織為擅長，尤其在許多機能布料方面技術更是獨步全球，成功搶進 Nike、Lululemon、UA 等一線國際大廠，成為主要供應商。昨（9）日法說會中，董事長透露，1476 儒鴻正在切入平織市場，鎖定中高階的夾克代工，目標到 2022 年時，平織占成衣出貨比重要達到 15%，可望為公司營運蓄積下一波的成長動能。

8.2382 廣達昨（9）日公布 2 月合併營收 801.47 億元，月減 15.1%，年增 62.9%，其中，2 月筆電出貨 600 萬台，營收及出貨均為史上最強 2 月。2324 仁寶 2 月合併營收 706.66 億元，月減 22.5%，年增 78.9%，2 月筆電出貨 330 萬台，營收與出貨也改寫同期新高。

