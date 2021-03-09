外資續砍晶圓雙雄累計10日逾50萬張 加碼8檔金融股

台股今 (9) 日尾盤低階買盤湧進，指數拉尾盤收在 15853 點，小漲 32 點，三大法人合計賣超 20.68 億元，外資今日續砍晶圓雙雄共逾 4 萬張，累計 10 日來賣超張數達 56.4 萬張；並加碼買進 8 檔金融股。

三大法人僅投信持續站在買方，買超 12.38 億元、外資再賣超 31.04 億元、自營商則賣超 2.04 億元，三大法人合計賣超 20.68 億元；期貨方面，外資加碼空單 3726 口，空單未平倉口數來到 23925 口。

觀察外資今日操作，買超前 10 名中金融股就有 7 檔，新光金 6.6 萬張位居買超冠軍，其次為中信金 5.5 萬張、開發金 3.9 萬張、國泰金約 3 萬張、兆豐金 2.3 萬張、元大金 2.3 萬張、第一金 1.5 萬張；其他買超標的則有中鋼 3.2 萬張、友達 1.7 萬、華航 1.4 萬張。

外資今日持續調節晶圓雙雄，聯電 2.1 萬張、台積點也有 1.9 萬張，其他包括欣興 1.3 萬張、期街口布蘭特正 2 約 1 萬張，國喬、華邦電、元大台灣 50 反 1、元大台灣 50、國泰台灣 5G + 及金像電等都有超過 5000 張。

投信買超標的也鎖定金融股，富邦金、兆豐金分別買超 2990 張、2798 張，國泰金、中信金也獲買；其他鎖定傳產族群，中鋼、榮成、台塑買超逾千張，另外加碼鴻海、陽明、裕民、冠德等。

投信賣超群創 6867 張居冠，其次為聯電 3426 張、旺宏 2103 張、日月光投控 2037 張、宏捷科 1418 張、元晶 1367 張，其他包括華邦電、聯茂、元太、欣興等。

自營商買超前十名分別為長榮、長榮航、榮成、開發金、新光金、中鋼、台積電、國泰金、萬海、中信金等；賣超前十名分別為群創、友達、富喬、金像電、金居、欣興、晶豪科、東和鋼鐵、中纖、台聚等。