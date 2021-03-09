扭轉2019年虧損頹勢 茂矽去年每股賺1.42元

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今 (9) 日公告去年財報，稅後純益 2.2 億元，扭轉 2019 年虧損頹勢，每股純益 1.42 元。受惠晶圓代工供不應求，茂矽車用相關功率半導體接單暢旺，目前產能滿載。

茂矽去年第四季營收 4.44 億元，季減 9.39%，年增 13.27%，毛利率 19.12%，季增 6.53 個百分點，年增 2.52 個百分點，營益率 7.7%，季增 7.68 個百分點，年增 3.3 個百分點；稅後純益 1.57 億元，季減 49.35%，較 2019 年同期轉盈，每股純益 1.01 元。

茂矽去年營收 18.46 億元，年增 36%，毛利率 22.68%，年增 14.8 個百分點，營益率 11.83%，較 2019 年同期的 - 8.06% 轉正；稅後純益 2.2 億元，較 2019 年同期轉盈，每股純益 1.42 元。

茂矽去年第三季稅後純益 3.11 億元，每股純益 2.01 元，中止連 6 季虧損頹勢，並寫單季 EPS 新高，第四季也延續獲利表現。

茂矽受惠 IC 與 MOSFET 代工訂單需求暢旺，且市場 8 吋產能供不應求，廠商有意調漲價格，帶動部分馬達驅動 IC 產品，轉以 6 吋晶圓代工生產，推升茂矽接單滿載，同步漲價。

據悉，去年第四季 6 吋晶圓代工新訂單價格調漲 5% 至 10%，今年第一季可望續漲，累計漲幅上看 1 至 2 成。

