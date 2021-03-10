印度製造強襲！蘋果官宣印版 iPhone 12 即將問世

印度正大力爭搶中國世界工廠地位，同時，蘋果正加快印度製造步伐，週二 (9 日) 蘋果官方宣布，iPhone 12 即將在印度開始製造。

印媒週一引述消息人士報導，蘋果有意把中國境內的其中 7% 至 10% 產能遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。iPhone 代工廠鴻海集團已配合蘋果要求，開始在印度南端 Tamil Nadu 廠內組裝 iPhone 12，現已進入試量產階段。

週二蘋果 (AAPL-US) 最新聲明指出，iPhone 12 即將在印度開始製造。

蘋果週二最新聲明中表示：「我們很自豪能在印度開始為當地客戶生產 iPhone 12。蘋果致力於製造世界上最好的產品和服務，以使我們的客戶滿意。」

2020 年 5 月，蘋果開始擴大印度製造的力度，目標將中國製造業務的大約五分之一轉移到印度。蘋果於 2017 年開始生產印版 iPhone SE，如今已開始生產高階 iPhone，包括 iPhone XR、iPhone 11 和目前的 iPhone 12。

CyberMedia Research 數據顯示，儘管 iPhone 12 是在去年 10 月上市，但對蘋果上季 (10 月至 12 月期間) 在印度市場崛起做出重大貢獻，蘋果 2020 年印度業務實現了 60% 以上年增率。

IDC 分析師 Navkendar Singh 提到， 隨著最近在印度市場成長，蘋果已做好了在未來幾季大幅增長的準備。iPhone 12 在印度當地組裝，將進一步刺激蘋果銷售的前景。

除了 iPhone 外，蘋果也將 iPads、AirPods 及 MacBooks 等產品轉至印度生產，強化印度在地發展，並且取得更多當地政府補助。

繼智慧手機後，印度政府近期傳出準備針對平板電腦、筆電和伺服器等 IT 產品，祭出新一輪生產獎勵措施。

消息人士上月中旬透露，印度政府準備近期推出新一輪獎勵措施，5 年預算規模高達 700 億盧比 (約 9.645 億美元)，為於當地生產 IT 產品的製造商提供現金回饋，蘋果正遊說提高至 2000 億盧比的可能性。