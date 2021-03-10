Disney+推出僅16個月  訂閱數破億

迪士尼（DIS-US）營運長 Bob Chapek 周二（9 日）透露，Disney + 串流平台推出僅 16 個月就超越訂閱目標，目前在全球已逾 1 億用戶訂閱。

Chapek 在聲明中表示：「Disney + 訂閱數突破 1 億人的巨大成功激勵我們更加雄心勃勃，未來將大幅提升對高品質內容的投資，」

迪士尼推出影音串流服務以來，創造了許多大受歡迎的電視劇，包括兩季的《曼達洛人》（The Mandalorian）與漫威首部電視影集《汪達與幻視》（WandaVision）。根據尼爾森（Nielsen）的調查報告，這兩部是收視率最高的影集，也推升迪士尼影音串流服務的訂閱人數。

迪士尼將 Disney + 定位成家庭友善內容，同時也是漫威與星際大戰粉絲唯一可以觀賞到與院線強檔相關影集的地方。

迪士尼在幾個月前曾向投資人表示，未來將更積極進軍影音串流平台。去年 10 月，該公司開始重組底下的媒體與娛樂部門，更加專注經營 Disney+。

當時迪士尼宣布約 100 個影視節目計畫，其中約 80% 預定直接與 Disney + 合作，包括最近 12 部漫威系列影集與超過 10 部的星際大戰影集。

迪士尼原本設定 2024 年 11 月的用戶訂閱數目標為 6,000 至 9,000 萬用戶，如今在短短 16 個月內就突破 1 億訂閱數，迪士尼預估 2024 年 Disney + 的用戶訂閱數將達 2.3 至 2.6 億。

Disney + 自 2019 年 11 月推出以來用戶訂閱數量迅速增長，推出首日便達成 1,000 萬用戶註冊，並在當季吸引 2,650 萬用戶訂閱。