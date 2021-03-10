 1

〈美股盤後〉特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈

鉅亨網編譯羅昀玫
特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈。(圖片：AFP)
特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈。(圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫苗拜登刺激財政比特幣美債蘋果特斯拉晶片半導體Disney+蘋果VR蘋果 AR 眼鏡

那指昨日陷入修正後，週二 (9 日) 華爾街趁勢逢低買入，推動美股四大指數回春走揚。

恐慌指數 VIX 下滑，10 年期美債殖利率跌破 1.55%，美元走弱，比特幣刷新高，科技股週二絕地大反攻，特斯拉迎來一年來最佳日，晶片股喜上眉梢，那指大漲逾 2.6%，費半指數漲勢凌厲，收紅 6.13%。

拜登推動的 1.9 兆美元紓困週二已送交眾議院，週三眾議院將予以表決，預計拜登將在 3 月 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。

經濟合作與發展組織 (OECD) 週二表示，受惠於 1.9 兆美元的財政刺激計畫，全球經濟有望在今年年中恢復到疫情前水準，但全世界更快更有效地部署疫苗接種至關重要，才能保持目前復甦力道。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.17 億例，死亡數突破 260 萬例，美國累計確診超過 2908 萬例，累計死亡數超過 52.7 萬。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 30.30 點，或 0.10%，收 31,832.74 點。
  • 標普 500 指數上漲 54.09 點，或 1.42%，收 3,875.44 點。
  • 那斯達克指數上漲 464.66 點，或 3.69%，收 13,073.83 點。
  • 費城半導體指數上漲 169.46 點，或 6.13%，收 2,932.21 點。
A
標普 11 大板塊有 7 大板塊走揚，非必需消費品、資訊科技和公用事業領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06%；臉書 (FB-US) 上漲 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 2.94%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.44%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.32%。

費半成分股回神大漲。AMD (AMD-US) 大漲 6.18%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.71%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 8.08%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 8.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.80%；美光 (MU-US) 上漲 5.00%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

個股消息

中國 2 月電動汽車銷售數據激增，帶動電動汽車股集體走揚。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 19.64% 至每股 673.58 美元，理想汽車 (LI-US) 大漲 8.20%，蔚來汽車 (NIO-US) 暴漲 17.44%，小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 11.33%。

A
電動汽車股集體走揚。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06% 至每股 121.08 美元。週二蘋果官宣 iPhone 12 即將在印度開始生產。此外，知名分析師郭明錤預測，蘋果 VR (虛擬實境) 頭盔將於 2022 年中問市，2025 年時推蘋果 AR 眼鏡，2030 年時推出隱形眼鏡產品。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%。號稱擁有全球最強大影視內容庫的迪士尼線上串流平台「Disney+」傳出佳績，該平台推出後僅 16 個月，全球訂閲人數就突破了 1 億里程碑。

百度週二已通過港交所主板聆訊 (審核申報資料)，激勵百度 (BIDU-US) 股價暴漲 13.58% 至每股 264.28 美元

加速向電子商務業務轉型的 GameStop (GME-US) 暴漲 26.94% 至每股 246.90 美元，自 2 月 1 日以來首次攀升至 200 美元以上。

經濟數據

  • 美國 2 月 NFIB 小型企業信心報 95.8，預期 96.0，前值 95.0

華爾街分析

方舟投資（ARK Invest）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）認為，並不擔心最近 ETF 的回檔，潛在牛市正在轉強，投資人將在這一波拋售中獲得巨大機會。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 稱，在過去幾周的嚴重滯後之後，成長 / 動能股正呈現爆漲狀態，因為投資者對美債殖利率的看法有所好轉，並開始買入這個過去最受歡迎的板塊。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley  提到，很多科技股在短期內已經超賣。因此，強勁反彈並不令人意外，問題是這次反彈是否強勁，亦或是不會持續太久的死貓式反彈？

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT波音US-BA迪士尼US-DIS美國運通US-AXP卡特彼勒US-CAT家得寶US-HD超微半導體US-AMD英特爾US-INTC應用材料US-AMAT輝達US-NVDA高通US-QCOM美光US-MU台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT特斯拉US-TSLA理想汽車US-LI蔚來汽車US-NIO小鵬汽車US-XPEV百度US-BIDU遊戲驛站US-GME

相關新聞