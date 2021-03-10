〈能源盤後〉料美庫存再增加 原油連2日收低 API報告後 WTI再跌1.21美元

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格連續第二日下跌，交易者靜待 EIA 報告，美國原油庫存可能連續第三週增加。

Rystad Energy 的石油市場主管 BjørnarTonhaugen 表示，「美國石油庫存週報公布上週數據後，原油價格方向就會更明確了。」隨著煉油廠重啟運作，在 2 月中旬極寒氣溫造成的損害之後，「市場預期原油庫存在邁向春季時進一步消耗。」

API 週二稍晚公布上週原油庫存。EIA 週三將公布官方原油庫存數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/5 止) 原油庫存增加 270 萬桶。

此前一週原油庫存大增 2160 萬桶，分析師將此歸因於德州冬季風暴導致煉油廠活動大降。

然而，Schneider Electric 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 報告指出，整體石油需求水準仍持續增強，「上個月冬季風暴的衝擊延宕，讓事情複雜許多，即使產量基本上已經恢復正常，一些煉油廠本月的運轉率也會受影響。」

與此同時，S&P Global Platts 調查也顯示，分析師平均預期上週汽油庫存下降 480 萬桶、蒸餾油庫存下降 380 萬桶。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.04 美元或 1.6%，收每桶 64.01 美元。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，「獲利了結的交易很可能會持續，將 WTI 原油價格打回 60 美元偏低領域。但在那裏有很強大的支撐力，除非有不利的基本面發展，否則多頭會捍衛那個水準。」

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 72 美分或 1.1%，收每桶 67.52 美元。

API 週二稍晚公布上週原油庫存增壓 1279 萬桶，前一週為增加 735 萬桶。庫欣儲油中心增加 29.5 萬桶，汽油庫存則下降約 850 萬桶、蒸餾油增加約 480 萬桶。

受此消息影響，美國 WTI 原油下跌每桶 1.21 美元。

其他能源商品價格

4 月交割的汽油期貨價格上升近 0.1%，收每加侖 2.0502 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下滑近 0.1%，收每加侖 1.9073 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.1%，收每百萬 Btu 2.661 美元。

EIA 在週二公布的月報上修 2021 年石油價格預期，使其較 2 月份數據上升 14%，WTI 原油今年均價預期在每桶 57.24 美元，而 Brent 原油預期在 60.67 美元。EIA 也上修了 2022 年美國石油產量預期 4.3% 至 1202 萬桶 / 日。

EIA 上修 2021 年天然氣預期均價 6.5% 至 3.14 美元。