〈能源盤後〉原油庫存大增、石油產品庫存大降 市場拉鋸 原油震盪收高

週三 (10 日) 交易，原油期貨價格經歷顛簸走勢後收高。在報告顯示美國原油庫存大增且石油產品庫存大降之後，原油價格在漲跌間震盪。

分析師指出，俄羅斯副總理 Alexander Novak 的談話強調了對 OPEC + 以外的生產國增產和搶奪市場份額的擔憂，導致原油暫時轉跌。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.7%，收每桶 64.44 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.6%，收每桶 67.90 美元。

在與俄國總理普丁視訊會議時表示，Novak 也提到俄國 4 月份產量將較去年 5 月提高 89 萬桶 / 日。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 指出，原油一開始轉跌是因為 Novak 提醒能源交易者「俄國在意的是市場份額，至於價格則不必太高」這一點。

與此同時，EIA 週三公布，美國上週 (3/5 止) 原油庫存增加 1380 萬桶 / 日，國內煉油廠活動自 2 月中旬冬季風暴後持續復甦。此前一週美國原油庫存大增 2160 萬桶 / 日。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/5 止) 原油庫存增加 270 萬桶。API 週二稍晚公布上週原油庫存增壓 1279 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「美國原油庫存繼上週創紀錄大增後，又再次大增，因為產量已經返回冬季風暴前的水準，但煉油廠卻還在努力恢復。」

「我們再次看到產品庫存大幅下降，尤其是汽油，這點抵銷了原油庫存大漲的不利影響。」

EIA 數據也顯示，庫欣儲油中心庫存上週增加 50 萬桶，而整體國內產量增加 90 萬桶，達 1090 萬桶 / 日。汽油上週供應量減少 1190 萬桶，蒸餾油庫存下降 550 萬桶。

API 週二晚間公布，庫欣儲油中心增加 29.5 萬桶，汽油庫存則下降約 850 萬桶、蒸餾油增加約 480 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/5 止) 汽油庫存下降 480 萬桶、蒸餾油庫存下降 380 萬桶。

路透社週三報導，沙烏地阿拉伯尚未兌現 2 月和 3 月各減產 100 萬桶 / 日的承諾。2 家追蹤石油流量的公司 Petro-Logistics 和 Kpler 推測，沙烏地阿拉伯 2 月份的石油流量下降程度不及承諾。

其他能源商品價格