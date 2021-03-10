〈貴金屬盤後〉公債殖利率回落 美元下跌 黃金漲逾2% 收復1700美元關卡

週二 (9 日) 交易，黃金期貨價格大幅上漲，收復關鍵價格 1700 美元，且為 5 個交易日來首次收高，係因受到美元下跌和公債殖利率自 1 年高點回落的支撐。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「黃金的問題是，我們處在黃金通常表現不佳的『再通膨環境』。然而，10 年期和 30 年期美國公債殖利率上升是再通膨的徵兆，所以在黃金看跌的背景下，週二殖利率下滑就讓超賣的黃金出現反彈。」

儘管如此，Armbruster 認為，週二黃金大漲像是一個危險的「金蟲假頭」，「黃金可能要等到今年下半年才會閃亮。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 38.90 美元或 2.3%，收每盎司 1716.90 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍期金 1 月 4 日以來最大單日美元上漲金額和幅度。週一金價大跌 1.2%，觸及為交易最活躍期金 4 月 3 日以來最低價位。

10 年公債殖利率週二下降 6 個基點，自週一的 1.60% 下降至 1.535%。此外，ICE 美元指數也從週一登上的 11 月 24 日以來高點下滑 0.3%。這些成為週二推漲黃金的因素

債券殖利率下降與美元走疲可讓美元計價且不孳息的大宗商品對買家更有吸引力。

與此同時，投資者持續尋找長期通膨避險，因市場預期政府的財政支出將增加，且疫苗接踵範圍不斷擴大，這會讓經濟和通膨均強勁反彈，而黃金被視為通膨避險工具。

美國眾議院預計本週將通過 1.9 兆美元的新冠疫情紓困方案，讓拜登總統獲得早期政治勝利，並可望在下半年實現經濟大幅成長。

Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 在研究報告上表示，「通膨避險的需求依然處於持有黃金的機會成本上升的陰影之下，這係因本週三將發布美國通膨報告，意味著主權債務殖利率急劇上升的風險在即。」

週三投資者將熱切關注每月消費者物價指數中傳遞來的通膨訊息，這可能會影響黃金交易。

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