〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率回穩 黃金2週來首次連續上漲

週三 (10 日) 交易，黃金期貨價格溫和上漲，係因美元走穩且主權債務殖利率回落，有助於黃金價格上升。

美國消費者物價 (CPI) 報告似乎對貴金屬暫時構成壓力，因為在該通膨數據公布後，風險資產取得一些動力。

美國 2 月份 CPI 數據顯示通膨溫和上升，符合預期。2 月份通膨上升 0.4%，但扣除食物和能源後，升幅收斂為 0.1%。整體 CPI 年率自 1.4% 上升至 1.7%，但核心 CPI 自 1.4% 下降至 1.3%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，數據「有些令人震驚。」

他認為黃金被「大幅超賣」，預期價格將自此上漲，但投資者「必須留意 10 年期和 30 年期公債殖利率，倘若殖利率再次飆升，我們可能會看到金價受影響。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1721.80 美元。

週二 4 月期金大漲 38.90 美元或 2.3%，為交易最活躍期金 1 月 4 日以來最大單日美元上漲金額和幅度。

FactSet 數據顯示，週三黃金連續第二日上漲成了 2 月 22 日以來最長漲勢，當時為連續 3 日上漲。

Sevens Report Research 的分析報告指出，「現在說黃金觸底有一點太早了，但是價格確實已經接近重要關鍵支撐位的低點，且債券市場已經出現穩定跡象。」

「我們未來幾天將密切關注黃金，以進一步尋求觸底的證據。」

美國眾議院通過了 1.9 兆美元新冠疫情紓困方案，並以上呈拜登總統簽署。長期以來，新冠疫情紓困方案這一類的財政支出法案被視為有利黃金，因其會使美元承壓。

5 月白銀期貨價格下跌 5.3 美分或近 0.2%，收每盎司 26.130 美元。

美元走勢穩定，ICE 美元指標跌幅不到 0.1%，而 10 年期公債則在 1.51%。

其他金屬商品交易