東芝提升車用功率半導體產能 要搶脫碳商機

根據《日本經濟新聞》9 日 (週二) 報導，東芝 (6502-JP) 要在日本國內的主要工廠導入可大量生產電動車用功率半導體的製造裝置，投資金額約 250 億日圓，目標讓石川縣工廠產能提升 2 成。

由於全球走向脫碳，電動車受到矚目。功率半導體可透過良好的效率將電力轉換為動力，有助於降低電動車等的電力消耗。

東芝為子公司「加賀東芝電子」(Kaga Toshiba Electronics) 設置全新產線，目標在 2023 年度展開生產。全新機台將可對應 12 吋 (直徑 300mm) 的晶圓，12 吋晶圓的面積是以往 8 吋 (直徑 200mm) 晶圓的 2.2 倍，每片晶圓上可以生產更多種類的產品。

可對應 12 吋晶圓的生產裝置大多用於 CPU 及記憶體晶片的生產，目前只有英飛凌 (IFXGn-DE) 這家全球最大的功率半導體廠和少部分廠商使用 12 吋晶圓生產。

東芝為避免生產過剩的風險，這些年來利用 8 吋晶圓進行「少量多樣」的生產方式。然而隨著電動車的市場規模不斷擴張，東芝也看好功率半導體的市場需求。

東芝在 2023 年度之前將投入 800 億日圓，計畫將全公司的功率半導體生產能力提高 3 成。全新機台導入，成為該項計畫的核心投資。

Omdia 預估 2024 年的全球功率半導體市場規模，會比 2020 年增加 19% 至 1.91 兆日圓。

除了電動車，離岸發電、機器人等也都有功率半導體方面的需求，成為脫碳過程中不可或缺的關鍵產品之一。

日本廠商在功率半導體這塊市場，掌握全球超過 2 成的市占率。東芝的日本同業三菱電機 (6503-JP)、富士電機 (6504-JP) 也都著手投資增產，打算在電動車這個全新市場開拓商機。