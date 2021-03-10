富邦人壽首家試辦MID身分驗證技術 保全服務免臨櫃免填單

為加速保全服務效率，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽與證交所旗下臺灣網路認證公司的 TWID 身分識別中心合作，成為首家獲主管機關核准試辦「行動身分識別服務 (MID) 運用」保險業者，保戶若收到公司簡訊通知時，可透過手機號碼進行實名身分識別，並確認契約變更內容，過程不到一分鐘就能順利完成認證，保戶不須再親自跑一趟服務櫃檯辦理。

為保障保戶權益，現行保險公司會針對變更案件抽樣進行保全電訪確認作業，但常因保戶上班或不方便接聽電話，造成變更案件時效被拖延。

現在可以選擇更快速的 Mobile ID 行動身分識別方式 (MID) 供保險公司「驗明正身」，只要使用手機加入富邦人壽交易會員，未來搬家變更保單住所、收費地址或電話號碼，不須填寫申請表單送交保險公司，只要滑滑手機、動動手指，保戶就可以自主完成線上變更申請；如果忘記交易會員密碼，也可以透過 MID 驗證後線上補發。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為保險產業領導企業，服務全台近 500 萬名保戶，富邦人壽成為主管機關首家核准試辦 MID 運用的業者，在資安管控完備的前提下，導入以手機號碼驗證身分技術，協助客戶迅速完成如變更保單資料等相關保全服務，讓保險科技的運用更接地氣，真正回應保戶的聲音。

富邦人壽是首家以行動化的 MID 運用於契約變更作業，試辦時間自 2021 年 1 月 1 日起為期六個月，目前可運用於保全作業包括網路申辦交易會員，或忘記密碼的驗證服務，以及取代保全電訪確認作業等，讓保戶可隨時、快速且自主的完成申辦內容確認，滿足多元的保戶服務需求並優化保險服務，使企業所提供的保全服務效能倍增。

富邦人壽表示，該公司持續打造「保險行動服務圈」，不僅獲金管會保險局核准試辦「LINE Pay 綁卡繳保費服務」，亦獲准導入「MID 行動身分識別」應用於契約變更作業；無論是保全變更或繳納保費，保險行動服務一機搞定，不需要電腦、讀卡機等額外硬體設備，且不受時空環境限制，大幅提升服務效率，也讓保戶更自主彈性的取得保險服務。

