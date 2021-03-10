台積電去年申請逾千件專利 連五年居本國法人第一

經濟部智慧財產局今 (10) 日公布去年專利申請、公告發證統計，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國法人由台積電 (2330-TW) 以 1096 件五度奪冠，外國法人則由高通 (QCOM-US) 以 720 件重返首位，三種專利獲證方面，台積電、創新先進技術公司也分別以 680 件、588 件分居本國及外國法人冠軍。

智慧局表示，台積電專利申請連續五年位居本土法人之冠，去年再度超過 1000 件，其次則為宏碁 (2353-TW)、友達 (2409-TW) 分別有 523 件、466 件分居二、三名，前十名中，還包含瑞昱 (2379-TW)、工研院、聯發科 (2454-TW)、英業達 (2356-TW)、鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、台北城市科大。

從我國三種專利百大申請結構來看，智慧局指出，企業是我國研發創新主要動力，去年排序百大企業申請案件多集中在發明專利，占比達 78%，新型、設計專利件數呈增加趨勢，也分別成長 19%、29%。

智慧局進一步指出，本土銀行共有 8 家銀行擠進專利百大，其中，土銀專利申請達 133 件居銀行第一，華銀則申請 43 件發明專利，也居類別之冠，學校方面，除城市科大外，成大、清大也申請百件發明專利，成長均超過兩位數

外國法人中，智慧局表示，高通以 720 件重返首位，年成長 24%，而半導體設備商也共占 3 席，包含應用材料、東京威力，此外，福特環球也首度擠進外國法人前十大，專利申請數達 243 件。

智慧局統計去年受理專利申請達 72238 件、年減 3%，其中，發明、設計專利達 46664 件、8019 件，年減 3%、9%，新型專利則持平去年，達 17555 件，而商標註冊申請數則達 94089 件，刷新 88 年智慧局成立以來最高紀錄。