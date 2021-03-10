小尺寸iPhone賣不動 和碩2月營收537億元 創分家以來新低

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布 2 月營收，受工作天數減少、缺料影響，加上主要負責代工的蘋果 (APPL-US) iPhone 12 mini 銷量不如預期，單月營收大減至 537.79 億元，月減 34.75%、年減 34.26%，創下 2013 年分家以來單月新低紀錄，累計前 2 個營收達 1361.98 億元，年減 23.25%。

和碩指出，第 1 季為傳統淡季，資訊、通訊、消費等三大產品線都將較去年第 4 季衰退，加上缺料狀況不明朗，下修本季筆電出貨展望，估第 1 季筆電出貨將季減 15-20%，達約 200 萬台，桌機主板則在淡季影響下，出貨維持季減 25-30% 看法。

事實上，和碩營收低迷，主要還是受蘋果 iPhone 12 mini 銷量不如預期衝擊，加上今日又傳出，蘋果大砍今年上半年 iPhone 訂單約兩成比重，其中多數都是 iPhone 12 mini，衝擊和碩營運，首季營運不樂觀，公司預期，最快第 2 季在 IoT、車用產品逐步放量下，營運動能才可望逐步回溫。

和碩 2 月筆電出貨 55-60 萬台，月減 15%、較去年同期成長約 5 成，桌機主板出貨則達 45-50 萬台片，月減近 2 成、年減 3 成。